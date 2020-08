I CANCIELLO mandano “imbasciate”. No problem: ok al confronto pubblico. Parliamo di società che cambiano pelle, di articolo 36 e…

AVERSA – Ultimamente abbiamo ricevuto diversi abboccamenti per realizzare un confronto con la famiglia Canciello.

È chiaro, e lo comprendiamo, ma purtroppo il nostro lavoro è questo, che tutta l’attività giornalistica che da tempo dedichiamo alle azioni e alle opere dei Canciello non riscuota il loto gradimento. Anzi, li infastidisce.

Liberi di non crederci, ma a noi dispiace quando una campagna giornalistica condiziona l’umore, entra cioè nella sfera emotiva di persone che di quella campagna sono oggetto e protagonisti. Ecco perché cerchiamo sempre di distaccare le persone in quanto tali e le funzioni che esercitano.

Non abbiamo mai avuto la possibilità di confrontarci con questi imprenditori, ma non avremmo alcuna difficoltà a farlo, naturalmente alla luce del sole, mettendo in relazione le nostre idee, le nostre argomentazioni con le idee e le argomentazioni esposte dai Canciello.

Potrebbe essere opportuno, al riguardo, un confronto tra un paio di giornalisti di Casertace e un paio di esponenti delle imprese appartenenti a questa famiglia di Frattamaggiore, trapiantata e ambientata in area aversana.

Le telecamere ce le mettiamo noi, facciamo le domande con serietà e rispetto e i Canciello rispondono, se riterranno opportuno.

Magari ci convinceranno che le nostre ragioni partono da presupposti errati o sono fallacemente declinate. E se noi ci convinciamo, siamo pronti a organizzare, nella zona dei capannoni Marican, una laica processione del Corpus Domini, una roba che potrebbe essere assimilata anche a certe usanze del sud-est asiatico, quando personaggi di riguardo vengono accolti e accompagnati in un corteo dove piovono petali di rose.

Il sottoscritto e Ferdinando Canciello nella sua Bentley a salutare il popolo plaudente che sorride davanti a questa pacificazione solenne, con Casertace che non potrà metterci nulla di materiale, essendo un’azienda povera, ma che consegnerebbe al più importante dei Canciello il premio Mecenate, riconoscendogli la dote di disinteressato valorizzatore del buono, del bello, dell’alto, del sublime, che costituì l’età dell’oro della cultura ai tempi di Ottaviano Augusto primo imperatore, il massimo momento di lucentezza della civiltà romana con un imprenditore di quei tempi in gradi di mettere in piedi una sorta di fondazione a sostegno delle grandi menti del tempo.

Ma questo, al di là della narrazione un po’ goliardica, che non vuol minimamente essere irrispettosa nei confronti dei Canciello, va detto che questo è l’unico modo per aprire una linea di dialogo tra le due parti: noi, pubblicamente, a telecamere accese, formuliamo le domande, i Canciello rispondono, replicano ed eventualmente contrattaccano.

Ci rendiamo ben conto, anche, che questi imprenditori, al pari di tanti altri operanti in questa provincia, non sono assolutamente abituati a questa forma di confronto, alla civile e orizzontale espressione di una reciproca dialettica.

Ci rendiamo conto che sono abituati a costruire relazioni molto più pratiche con il presunto mondo dell’informazione locale.

Ma purtroppo noi siamo fatti così.

Ci piace comandare e non fare soldi. Vogliamo comandare per affermare i valori in cui crediamo.

Parafrasando De Gregori, “i pazzi siete voi”.

In quella canzone lo urlò lo sposo, qui lo diciamo noi, rivendicando la nostra normalità, che appare anormalità furiosa solo perché è espressa in un contesto in cui essere normali significa “appararsi”, in cui essere buoni, generosi, altruisti, significa essere mansueti rispetto alle ragioni del soldo.

“I pazzi siete voi”. I Canciello sono imprenditori come tanti altri, che noi abbiamo criticato perché non siamo affatto convinti che la loro attività sia in linea con ciò che prescrive uno stato di diritto.

Perché uno stato di diritto si basa su una Costituzione, su un Codice Penale, su un Codice di Procedura Penale, su un Codice Civile, su un Codice di Procedura Civile, su un Codice Amministrativo, su leggi singole o riunite all’interno di un Testo Unico, su altre fonti quali i Decreti Legge o Legislativi, e su strumenti amministrativi quali i Dpcm divenuti celeberrimi con il Covid, i Decreti Ministeriali, le delibere, le determine, le ordinanze e altre cose ancora che non elenchiamo per brevità.

Noi siamo un giornale normale perché riteniamo che quando una legge è in vigore vada rispettata senza se e senza ma.

E “i pazzi siete voi” a continuare a sostenere la risibile teoria dell’orco cattivo che dirige questo giornale.

Gli orchi cattivi sono i vampiri che si trasformano di notte dopo aver indossato la grisaglia ed essersi stampati un sorriso sulle labbra per il resto della giornata.

Volendoci portare un attimo avanti con il lavoro, siamo pronti a inginocchiarci sui ceci con Ferdinando Canciello e la Pignetti che ci frustano senza pietà quando riceveremo risposte dettagliate a tutte le domande che abbiamo posto, con serietà e nel rispetto della carta d’identità delle persone a cui venivano rivolte, nelle 8 puntate della nostra inchiesta su (oggi siamo in vena di citazioni e parafrasi) “quel pasticciaccio di via…Canciello” – sì, perché c’è anche una via intitolata a Canciello – consumatosi a Carinaro con la storia dei 250mila metri quadrati trasformata da aree agricoli a aree di insediamento produttivo.

Poi sostituiremo i ceci con chicchi di grano appuntiti quando riceveremo risposte precise su come sono potute succedere tante cose nelle aree Asi.

Per esempio, saremo felici di capire, evitando complicatissime ricerche, se l’azienda CMA, per dirne una che utilizziamo come esempio, è nata di fatto quando ha chiesto all’Asi l’autorizzazione a costruire un capannone industriale avendo già, in pratica, in tasca il titolo urbanistico, a fiducia col marchio Pitocchi, del Comune di Teverola.

Saremo felici quando capiremo come quel capannone sia stato edificato in ossequio all’oggetto sociale di CMA o di una qualsiasi altra azienda della cospicua scuderia-Canciello, e poi abbia subito una modifica degli assetti interni con l’ingresso dell’acquirente del capannone.

Saremo felici di capire come sia potuto succedere che dalle previsioni dell’oggetto sociale dell’azienda richiedente si sia passati a un altro tipo di produzione, realizzata da un’impresa che pur mantenendo, in un primo momento, la sua denominazione, ha cambiato i connotati, in parte e in toto l’assetto proprietario, magari poi staccando il solito ramo d’azienda.

Quando qualcuno ci convincerà che tutto ciò non abbia rappresentato un modo per aggirare le norme, i vincoli decennali che impegnano un soggetto economico nel momento in cui riceve il placet per operare su un terreno, sostituiremo il grano appuntito con pezzi di vetro su cui camminava un altro personaggio onirico di una canzone dello stesso De Gregori.

Infine intoneremo il brano “Standing Ovation” di Vasco Rossi quando Canciello o chi per lui ci spiegheranno come sia potuto accadere che sulla carta, quella di Gennaro Pitocchi, la sanatoria concessa per interventi in area Asi veniva fatta ai sensi dell’articolo 36 del DPR 380/2001 (che, aprendo la matrioska normativa, riportava prima all’articolo 23 comma 1, infine all’articolo 10 comma 1 lettera C dello stesso Dpr) quando in realtà dentro a quell’area, come abbiamo dimostrato più volte in passato, non era mai esistito nessun capannone da ristrutturare e da riedificare come unica possibilità consentita dalla legge per operare in quella particolare zona.

Potremmo proseguire per almeno un paio d’ore nella formulazione delle nostre domande. Ma ci fermiamo qui, ribadendo la piena disponibilità al confronto pubblico, trasparente, franco, che non deve essere quello tra Guarino, Casertace e Ferdinando Canciello, ma deve essere quello tra argomentazioni, contenuti contrapposti, confrontabili ed eventualmente compendiabili.

Che facciamo, diciamo una parola anche sul nuovo Piano Regolatore del comparto Aversa Nord, su cui sta indagando la magistratura inquirente? Vabbé, lasciamo perdere, tanto riteniamo di aver dato l’idea di quello che volevamo esprimere.