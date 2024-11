I CO-INDAGATI DI GIORGIO MAGLIOCCA. Alfonso Valente, cugino dell’imprenditore Cosimo Rosato, accusati di corruzione. Il primo è lo zio diretto del figlio di Paolo Siciliano, imprenditore dei supermercati già condannato per camorra con il clan Belforte

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Un titolo un po’ lungo e complesso campeggia su quest’articolo. Ma va scritto in questa maniera per renderlo corretto rispetto alla realtà dei fatti. Abbiamo cominciato in questi giorni, con rispetto parlando e con la devozione di chi al massimo è un’unghia di un suo dito, una sorta di “Visti da vicino” di Enzo Biagi relativamente ai personaggi coinvolti nell’indagine che la magistratura inquirente di Santa Maria Capua Vetere sta svolgendo sul presidente della provincia di Caserta, nonché sindaco di Pignataro

MARCIANISE/VITULAZIO (g.g.) – Questo giornale, dopo aver superato le necessità strettamente cronistiche, legate a un fatto accaduto, prova, nei limiti del possibile del poco tempo a disposizione e dei mezzi molto molto limitati su cui può contare, ad approfondire sempre, come si suol dire, “un attimo” qualche elemento che ritiene interessante.

Nella vicenda relativa al decreto di perquisizione e dunque all’ufficializzazione dello status di indagato del Presidente della Provincia, nonché sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca (ribadiamo il concetto, le dimissioni così come sono concepite nell’ordinamento italiano, ovvero nel corpo del Tuel, per sindaci e per presidenti di provincia sono una barzelletta e dunque per noi Magliocca è presidente e sindaco a tutti gli effetti), abbiamo incrociato due, tre personaggi realmente sconosciuti a noi.

Il che è tutto dire per quanti soggetti inquietanti, per quanti “infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè” per dirla alla Fabrizio De Andrè nella mitica Don Raffaè, abbiamo conosciuto nella nostra carriera professionale.

E allora ci siamo incuriositi soprattutto di fronte alle figure dell’imprenditore di Marcianise Cosimo Rosato e ad uno che non si capisce cosa faccia realmente nella vita, sicuramente non l’allenatore di calcio (CLICCA E LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO IN PROPOSITO), ossia Alfonso Valente, che di Rosato è cugino.

Alfonso Valente a sua volta ci risulta avere un legame di sangue con uno degli eredi biologici di Paolo Siciliano, fondatore del marchio dei supermercati Pellicano, arrestato per usura e rapporti con il clan Belforte e recentemente condannato in primo grado con il rischio serio che l’iter del procedimento giudiziario lo porti fino in Cassazione e forse in carcere.

Alfonso Valente è di fatto un parente di Paolo Siciliano in quanto sua sorella, dipendente dell’imprenditore dei supermercati, ha partorito un figlio avuto da Siciliano, il quale ha poi formalmente riconosciuto.

Insomma, questo bambino o questa bambina è figlio o figlia di Siciliano e nipote di Alfonso Valente.

Questo ha implicato una relazione anche di tipo imprenditoriale, economico, tra Valente, il cugino strettamente a lui connesso, ovvero Rosato, e Paolo Siciliano? Fino a prova contraria, no. Ma su una verosimiglianza di una possibile connessione economica non si può dire certo no a priori.

Ripetiamo, verosimiglianza che non significa realtà provata o tangibile.