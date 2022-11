I RAID ESTORSIVI del “nuovo” clan dei casalesi: pestaggi, minacce, fucili a pompa, kalashnikov. Una importante impresa dei rifiuti e un cantiere di Trentola sotto scacco

Al centro di questa selezione di capi di imputazione provvisori dell’ordinanza, chiesta ed ottenuta dalla Dda ed eseguita martedì scorso, le figure di Francesco Sagliano, Francesco Barbato, Vincenzo Di Caterino e, ovviamente, di Giovanni Della Corte e Franco Bianco. Il caso di Ecoce della famiglia Cecere e…

TRENTOLA/PARETE – (g.g.) Francesco Sagliano 41 anni, è stato uno degli estorsori più attivi del clan dei casalesi negli ultimi anni. A guardar bene l’ordinanza, eseguita la settimana scorsa dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta e del reparto investigativo del gruppo di Aversa, i suoi obiettivi criminali li ha mancati tutti. Forse non tanto perchè non appariva temibile e pericoloso agli occhi degli imprenditori a cui si rivolgeva da solo o con altri esattori di camorra, ma perchè i fatti contestati risalgono ad un periodo piuttosto complicato ed articolato, quello della pandemia delle quarantene, durante il quale andare a rilanciare, attraverso la realizzazione di attentati, le minacce a cui magari gli imprenditori non accondiscendevano in prima battuta, risultava realmente complicato.

trovare, al contrario, un episodio in cui la situazione è realmente precipitata nonostante questo si sia verificato nell’anno 2020, il più duro dell’epoca covid, bisogna uscire dal perimetro di questa ordinanza e trasferirci alle cronache dell’estate 2020, precisamente al 18 luglio quando Francesco Sagliano, all’epoca 39enne, fu arrestato insieme a Francesco Barbato, Giovanni Arillo e Antonio Cacciapuoti, con l’accusa di estorsione, ma anche con quella di aver pestato brutalmente un imprenditore di Castel Volturno il quale non aveva dato riscontro alla richiesta di una somma a titolo di estorsione.

Si trattò di un pestaggio brutale, tra le altre cose a pistole spianate. In quel caso furono i carabinieri ad intervenire e a stringere le manette ai polsi di Francesco Sagliano e degli altri 3. Evidentemente, però, la detenzione non deve essere durata moltissimo, se è vero com’è vero che dall’ordinanza della scorsa settimana, il nome di Sagliano non è accompagnato dall’apposizione “detenuto” che invece è associata ad altri destinatari di ordine di custodia cautelare in carcere, già reclusi. A Sagliano vengono contestate due tentate estorsioni aggravate.

Tentate perchè, per un motivo o per un altro, le due vittime sono riuscite a non pagare, anche se, a quanto pare, la prima di queste, cioè l’imprenditore Antonio Marino, titolare della GE.VI. Costruzioni Generali, attivo, nel marzo 2020, in un cantiere in via Caracalla a Trentola, subì comunque il danno di una chiusura della sua area di lavoro, visto e considerato che questo gli fu espressamente imposto da Sagliano con le seguenti parole: “Dovete mettervi a posto con prima di ricomiciare. Se tra un quarto d’ora al lavoro, vi sparo”.

Un’affermazione che l’esponente del clan dei casalesi formulò brandendo una pistola che tirò fuori dalla cintola dei pantaloni quando arrivò al cospetto dell’imprenditore Marino.

Con qualche fase in più e forse anche con un peso specifico criminale maggiore è il tentativo di estorsione, perpetrato ai danni della Ecoce srl, azienda attiva nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, titolare dell’affidamento al comune di Parete, ma non solo. In questo caso, oltre a Francesco Sagliano, il capo di imputazione provvisorio, viene contestato anche al già citato Francesco Barbato, che faceva abitualmente parte del gruppo di estorsori, capitanato da Sagliano come abbiamo già detto prima, citando la vicenda del pestaggio dell’imprenditore di Castel Volturno.

Il tentativo di estorsione ad Ecoce fu consumato ai danni di Immacolata ed Emanuele Cecere, fratelli, soci e gestori di fatto dell’impresa. Le persone contattati da Francesco Sagliano e Francesco Barbato furono Felice Cecere, cugino dei fratelli Immacolata ed Emanuele e anche Antonio Armando Ferrara, che di Ecoce, era un dipendente. La richiesta economica fu anche quantificata nel momento in cui Sagliano disse a Ferrara di far preparare la cifra di duemila euro, perchè, in caso di diniego, lui avrebbe usato la pistola.

Quest’ultimo realizzò anche un atto dimostrativo nel momento in cui, al cospetto di Felice Cecere, salì su un autoveicolo di proprietà di Ecoce e sfilò le chiavi dell’accensione, facendo capire chiaramente che guai in vista ci sarebbero stati qualora i titolari non si fossero presentati ad un appuntamento con lui per versargli una cifra di denaro.

Interessante e disarmante è ciò che disse ad Andrea Cecere, padre di Felice ed evidentemente zio dei due titolari di Ecoce Immacolata ed Emanuele: “Ho minacciato tuo figlio perchè questo è il mio lavoro“. Senza Commenti.

La vita di questa azienda del settore dei rifiuti era veramente complicata in quel periodo. Perchè da un lato c’erano gli esattori del nuovo gruppo, costituito attorno dalle figure di Giovanni Della Corte e Franco Bianco, dall’altra parte c’erano sempre quelle provenienti da Giugliano, cioè dal quel Salvatore Sestile, titolare del ristorante La Contessa, suocero di Antonio Schiavone, fratello di Francesco Schiavone Sandokan e di Walter Schiavone Scarface.

Queste richieste estorsive erano formulate dall’uomo che questo gruppo criminale utilizzava nel territorio dell’agro aversano. Stiamo parlando di Giuseppe Granata, indagato nel capo 16 sempre per il reato di estorsione. in questo caso, per un’estorsione realizzazione non solo tentata, visto che per almeno due anni Ecoce pagò il pizzo al gruppo di Salvatore Sestile comunque vicino al clan dei casalesi e alla famiglia Schiavone. Si ha la sensazione che, agli occhi di Ecoce ma anche di tanti altri imprenditori, già da anni sotto la sferza di Sestile e Granata, la misura risultò colma quando le richieste cominciarono ad arrivare anche da un’altra fazione, cioè da quella di Della Corte e Franco Bianco ed è possibile dunque che l’atteggiamento di questi imprenditori, che fecero in modo di non pagare a questa seconda casta del clan dei casalesi, dipese proprio da questa sovrapposizione, che già si era registrata, d esempio, con un altro imprenditore, cioè il monopolista dell’Asi di Caserta Ferdinando Canciello (CLIKKA E LEGGI).

Ovviamente alle contestazioni del reato di tentata estorsione aggravata, corredata dall’ulteriore aggravante rappresentata dall’articolo 416 bis comma 1, già articolo 7 della legge 203 del 91, (favori alla camorra) si aggiunge l’altro reato, quello relativo a detenzione e porto di armi in luogo pubblico, precisamente per quanto riguarda Sagliano di una pistola, quella che brandisce al cospetto dell’imprenditore Antonio Marino sul cantiere di Trentola.

Il resto della trattazione, orientata sui capi di imputazione provvisori, da noi selezionati stasera, riguarda ancora la detenzione illegale di armi da parte dei citati Giovanni Della Corte e Franco Bianco: di una pistola di calibro imprecisato per il primo e di un’altra, calibro 7.65 per il secondo.

Ma il personaggio più importante nel settore delle armi e dall’approvvigionamento delle stesse al nuovo gruppo delle estorsioni, è come già abbiamo scritto in un articolo precedente, il 48enne Vincenzo Di Caterino. Che si tratti di un armiere professionista è dimostrato dai capi di imputazione provvisori 11 e 12. Il primo riguarda due fucili a pompa del tipo “safari” il cui possesso è stato attestato dagli inquirenti nella data del 19 dicembre 2019, il secondo riguarda due pistole e alcuni kalashnikov la sua disponibilità è attestata da due intercettazioni, del 26 marzo e del primo aprile sempre del 2020.

Questa parte relativa alle contestazioni dei capi di imputazioni provvisori del nuovo gruppo criminale di Giovanni Della Corte e Franco Bianco si chiuderà domattina con l’illustrazione di un altro episodio molto interessante, in quanto questo contribuirà a comprendere bene quale fosse e quale, forse, sia ancora il grado di pervasività della camorra anche in settori non immediatamente riconducibili alle estorsioni classiche, quelle perpetrate ai danni di imprenditori variamente connotati.

Sempre di estorsioni si tratterà, ma in questo caso riguardanti dinamiche collegate all’acquisto di immobili ad epilogo di aste fallimentari.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA