I SUPERMERCATI DELLA CAMORRA. L’incontro tra Paolo Siciliano e Pasquale Zagaria. Ecco come “zia Viola” da MADDALONI porta i 30mila euro a CASAPESENNA, mentre le sorelle Michela e Filomena Di Nuzzo…

CASAPESENNA/SAN NICOLA LA STRADA – (g.g.) L’indagine che ha portato all’arresto del noto imprenditore capodrisan-marcianisano Paolo Siciliano, leader nel settore della distribuzione alimentare in provincia di Caserta e non solo nonchè gestore di diverse decine di supermercati, e di Filippo Capaldo, nipote di Michele Zagaria ed erede designato dallo stesso, si è sviluppata con una certa lentezza, di cui è possibile però riconoscere i motivi nella volontà degli inquirenti di lavorare sui riscontri materiali, oggettivi, in modo da affidare alle sole intercettazioni e alle dichiarazioni dei pentiti, la costruzione delle accuse.

E così leggiamo di un lavoro certosino di analisi delle celle telefoniche per localizzare i personaggi coinvolti. Viola Ianniello, definita “la zia”, cioè la maddalonese che insieme a sua figlia Michela Di Nuzzo e a suo genero Giovanni Merola, manteneva i fondamentali fili della relazione tra Siciliano e i Capaldo, il posizionamento della stessa, nel frangente in cui le viene dato il compito pericoloso di riscuotere 30mila euro da Giuseppe Siciliano, fratello di Paolo, nella sede del Cash & Carry, viene combinato stabilmente al posizionamento dei cellulari di Mario Francesco Capaldo e Nicola Capaldo, cioè dei fratelli di Filippo che nel ad inizio 2019, stiamo parlando di febbraio e marzo, era tornato a piede libero.

Questi movimenti combinati vengono posti in relazione ad intercettazioni, durante le quali, soprattutto Michela e Filomena Di Nuzzo, detta Mena, parlano in modo tale da rendere pressochè certo il rapporto significativamente stretto tra la loro famiglia e quella dei Capaldo-Zagaria.

Ad esempio parlano di una convocazione, ricevuta da Giovanni Merola, marito di Michela Di Nuzzo e cognato di Filomena, a Casapesenna, attraverso una comunicazione arrivatagli ad opera di Miranda Piccolo, moglie di Filippo Capaldo. Ed è difficile pensare che l’argomento non fosse rappresentato dai due super conti correnti intestati a Merola che, tra depositi e investimenti solidi in Buoni, equivalevano nel 2019 a più di 600mila euro, così come abbiamo scritto nel nostro precedente articolo (CLIKKA QUI PER LEGGERE).

E anche qui il discorso portato avanti nell’ordinanza è articolato, dato che gli inquirenti si pongono il problema di verificare se la condizione reddituale dei due coniugi possa giustificare la titolarità di cifre assolutamente cospicue. E questa coerenza aritmetica ed economica non viene riscontrata dato che Giovanni Merola risulta essere un venditore ambulante nullatenente e Michela Di Nuzzo risulta aver svolto, in qualche circostanza, l’attività di operaia.

E se è vero che quest’ultima ha cointestate 4 unità immobiliari, è anche vero che in tutto il periodo di vita di questi conti bancari e postali, nessuna attività di compravendita viene effettuata sui citati immobili.

La consegna dei 30mila euro è tutt’altro che semplice, ma alla fine Viola Ianniello va a Casapesenna con l’auto in uso a Renato Fisio ed incrocia quella di Filippo Capaldo e Mario Francesco Capaldo, una T-Roc; entrambi i veicoli proseguono per piazza Petrillo, dove evidentemente avviene la consegna. Questa narrazione introduce una ulteriore modalità investigativa: non solo intercettazioni, non solo pentiti, non solo celle telefoniche, ma anche pedinamenti ed appostamenti che consentono agli inquirenti di divenire testimoni oculari di alcuni movimenti importanti.

Poi c’è la questione dell’incontro, era il marzo 2019, che si sarebbe svolto a Maddaloni, nella casa di Viola Ianniello e al quale avrebbe partecipato, direttamente, sia Filippo Capaldo che Paolo Siciliano. Quest’ultimo è un pò più inquieto rispetto al passato. E d’altronde gli articoli di CasertaCe li legge e ha ben compreso che il suo rapporto con la famiglia di Michele Zagaria e dei Capaldo non è più un segreto per nessuno, dal momento in cui noi scriviamo delle assunzioni da lui effettuate a Filippo Capaldo e anche a Nicola Capaldo, entrambi posizionati soprattutto in un supermercato di Chiaiano, dalla cui vendita viene fuori la provvista dei 30mila euro in contanti di cui abbiamo appena trattato.

Qualche volta allora Paolo Siciliano cerca di defilarsi. In un primo momento diserta l’incontro a Maddaloni, adducendo l’esistenza di un impegno che lo avrebbe portato fuori sede. Ma alla fine, è chiaro che non può certo tirarsi indietro.

E veniamo al discorso dei collaboratori di giustizia, che dentro ad un meccanismo investigativo così articolato, diventa un contributo meno attaccabile dai difensori. Partiamo oggi con Michele Barone, il quale, sintetizziamo perchè se volete leggere per intero il suo interrogatorio, potete tranquillamente accedere agli stralci che pubblichiamo integralmente in calce. Considerava un fatto acclarato il rapporto strettissimo tra Paolo Siciliano e il mondo di Michele Zagaria.

Questo anche quando il super boss era latitante. Il riferimento suo è sempre stato quello di Filippo Capaldo, di cui era diventato proprio amico al punto che ad una riunione a cui partecipò Pasquale Zagaria, cioè la mente economica dell’organizzazione, i due sarebbero arrivati insieme in auto. Era il tempo in cui Filippo era ancora incensurato e dunque non è che ci fossero tantissimi rischi per eventuali controlli di polizia.

Il giudice espone una sua valutazione per argomentare quella che ritiene un contributo credibile, non inquinato da nessuna rivalità personale, astio o desiderio di vendetta che Michele Barone avrebbe potuto nutrire nei confronti di Paolo Siciliano. Il collaboratore non necessariamente punta sempre al bersaglio grosso e distingue quello che lui ha visto con i propri occhi da quello che gli è stato raccontato e da quello che ha appreso, incontrando nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, presumbilmente tra l’ottobre 2015 e l’inizio di febbraio 2016 (successivamente Filippo andò al 41bis) Paolo Siciliano.

Michele Barone non riconosce la foto di Siciliano. Ma spiega il perchè: lui l’aveva incontrato l’ultima volta nel 2004 mentre l’interrogatorio in cui gli viene mostrata una foto evidentemente recente, avviene il primo giugno del 2017, dunque 13 anni dopo l’incontro materiale, fisico.

Con le dichiarazioni di Michele Barone iniziamo l’analisi di ciò che i collaboratori datati e più recenti hanno dichiarato sul connobio tra Paolo Siciliano e la famiglia Zagaria-Capaldo.

Alla prossima puntata.

