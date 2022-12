Il cognato di Canciello a colloquio con i boss, i ruoli di Carmine Zagaria ed Antonio Schiavone, fratelli minori di Capastorta e di Sandokan, “gli scazzi” di Della Corte contro Peppe Granata e il cartello con i Bidognetti

Iniziamo oggi la trattazione della prima parte della ricostruzione dell’indagine attraverso cui il gip del tribunale di Napoli Isabella Iaselli, ragiona sugli elementi raccolti dalla Dda e sui quali ha fondato la sua decisione di arrestare 41 persone. In calce all’articolo il testo integrale delle 7 pagine dell’ordinanza in cui si coglie con chiarezza il fatto che esiste ancora una filosofia ispirante le azioni e le prassi

CASAL DI PRINCIPE – (g.g.) Dopo aver esaminato e anche in parte commentato ognuno dei 32 capi di imputazione provvisori, contestati 45 indagati nell’ordinanza che il 22 novembre scorso ha inferto un duro colpo al gruppo criminale ancora pienamente sotto il controllo di leader dal nome pesante quale Gianluca Bidognetti il quale dal carcere, attraverso uno smartphone pianificava, coordinava l’attività dei suoi adepti, ordinando estorsioni e finanche omicidi, ma anche sotto il controllo di esponenti vecchi, ma allo stesso tempo nuovi in quanto a ruolo e a cifra criminale raggiunti, quali Giovanni Della Corte e Franco Bianco, iniziamo oggi ad entrare ancora più nel merito della formulazione di accusa ai danni di questo cartello, in grado di ristrutturare un controllo, anche militare, del territorio di Casal di Principe, dell’agro aversano e non solo.

Le 7 pagine che pubblichiamo in calce vanno lette a nostro avviso, con grande attenzione perchè dentro ci sono tante cose. Non solo episodi, discussioni riguardanti il controllo criminale del territorio da parte di un gruppo piuttosto che dell’altro gruppo, ma anche la filosofia che quando viene messa in crisi dai conflitti che si creano tra esponenti che tutto sommato provengono dalla stessa origine, ritrova la sua unità nel richiamo “a quelli che non ci sono”, che assumono dunque la veste di divinità a cui fare riferimento e a cui dedicare la prosecuzione delle attività malavitose.

Quelli “che non ci sono più” sono i detenuti, sono quelli che agli occhi dei vari Della Corte, Bianco, Salvatore De Falco, Giuseppe Granata eccetera si sono gratificati per la causa comune e che vanno assistiti economicamente, guardando soprattutto alle esigenze delle loro famiglie, esattamente allo stesso modo con cui Franco Bianco, il quale ricorre a questo esempio per rendere meglio la sua idea, è stato assistito dagli “amici di Casale“, quando si trovava a sua volta in carcere.

Nelle 7 pagine relative alla contestazione del primo capo di imputazione provvisorio al gruppo di Giovanni Della Corte, cioè l’associazione a delinquere di stampo mafioso, ai sensi dell’articolo 416 bis, c’è di tutto e di più. Una narrazione illustrata attraverso intercettazioni inserite però in maniera ordinata, commentata e non buttate lì un pò alla rinfusa come è capitato per altre ordinanze, anche recenti.

Ciò permette di riassumere questi ampi stralci in quanto si riesce ad individuarne un filo logico.

Qui c’è un problema tra il gruppo di Giovanni Della Corte e Franco Bianco e quello da tempo pure insediato, che fa capo al cosiddetto “vecchio” cioè al giuglianese Salvatore Sestile, classe 1947, titolare della rinomata tenuta de La Contessa” e di cui CasertaCe si occupata tantissimo negli ultimi anni. Il problema l’ha rimosso definitivamente all’inizio dell’anno 2021 quel killer biologico chiamato covid, visto e considerato che Sestile è morto proprio a causa di una complicazione, derivata dal coronavirus.

Ma tra le fine del 2019 e l’inizio del 2020, Giovanni Della Corte ritiene che Sestile, il quale raccoglie l’eredità o parte dell’eredità di Michele Zagaria, operi al di là delle ripartizioni territoriali stabilite. E’ soprattutto l’estorsione nei confronti di Ferdinando Canciello e della sua famiglia a creare tensioni. D’altronde, si tratta di un imprenditore reso ricchissimo dalle operazioni immobiliari, compiute all’interno del comparto Asi di Aversa nord.

Uno che può pagare, uno che ha pagato fino ad allora soprattutto a Salvatore Sestile, il quale a un certo punto della filiera, così come racconta De Falco a Giovanni Della Corte, ha chiamato a sè Pasquale Barra, “cognato dei Canciello” intimandogli chiaramente di pagare il pizzo direttamente a lui, cioè a Sestile, “perchè la gente non sono idonei (sic!), la gente non è buona”.

L’aver letto con attenzione la primissima parte dell’ordinanza e cioè i già citati capi di imputazione provvisori, ci aiuta a capire che probabilmente Salvatore Sestile, si riferiva a possibili mediatori, magari a quel Biagio Francescone, il quale era partito come persona di fiducia dei Canciello ed era divenuto persona di fiducia del clan dei casalesi.

Comunque, il controllo da parte di Sestile del rapporto con diversi imprenditori oggetto di estorsione, non fa dormire sonni tranquilli a Giovanni Della Corte, il quale però sa bene che Sestile e le persone che operano per lui a partire da quel Peppe, cioè da Giuseppe Granata, tra i principali esattori operanti sul territorio, possono vantare anche connessioni con altri elementi dal nome non certo sconosciuto.

Della Corte, come potrete leggere, è infuriato con Giuseppe Granata in quanto questi raccoglie soldi, affermando di farlo in mone e per conte di Carmine Zagaria, detto Carminuccio, com’è noto fratello di Michele Zagaria. Sempre Della Corte chiede a Carmine Zagaria di intervenire, di fermare Giuseppe Granata che starebbe violando i patti di ripartizione del territorio. Volano parole grosse, addirittura minacce di morte. Carmine Zagaria si impegna a mandare Giuseppe Granata al cospetto di Giovanni Della Corte, ma Granata non si presenta, probabilmente impaurito dalle possibili conseguenze di questo incontro.

Ne seguono battute concitate. In campo entra anche Antonio Schiavone, fratello di Francesco Schiavone Sandokan, e genero, come ben sanno i lettori di CasertaCe, di Salvatore Sestile. Anche lui cerca di trovare gli equilibri, partecipando ad una fase di chiarimento con della Corte e i suoi.

Alla fine l’incontro si svolge. Succede a metà del mese di febbraio del 2020 e, quasi per incanto, Giuseppe Granata detto Peppe per molto tempo riferimento operativo stabile di Sestile, trova un grande feeling con Della Corte al punto da cominciare a girare in nome e per conto di quest’ultimo. I due concordano strategie, ipotizzano addirittura attentati intimidatori con Granata che consiglia a Della Corte anche le cifre precise da chiedere ad esempio ai titolari della cosiddette macchinette mangiasoldi o slot machines da bar che dir si voglia.

Questa prima parte della trattazione sul capo 1, cioè sull’associazione a delinquere di stampo mafioso la completiamo stasera citando un altro passaggio che riteniamo importante: queste fazioni del clan dei casalesi hanno cercato, nell’anno 2020, di raggiungere un equilibrio complessivo. Particolarmente importanti sono stati gli incontri di cui Franco Bianco parla a Giovanni Della Corte, avuti dal primo con Francesco Barbato e “Badoglio” soprannome di Nicola Garofalo, questi ultimi due esponenti della fazione Bidognetti.

Incontri finalizzati a raggiungere possibilmente un’intesa su una sorta di federazione tra 7 comuni presumibilmente partecipati sia da quelli sotto il controllo dell’erede di Cicciott ‘e mezzanotte, sia quelli sotto il controllo di Della Corte e della fazione Schiavone. E siccome si parla espressamente di Parete e di Lusciano, così come Franco Bianco dice a Della Corte, ciò rappresenta una sorta di riscontro all’obiettivo appena enunciato e che sicuramente torneremo a ascrivere nelle prossime puntate di questo approfondimento.

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA