Il comune di SAN NICOLA schiera il dirigente Giulio Biondi (fratello di Franco) e il socio di Carlo Marino per far fuori la DHI

CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA – Come tutti sanno, San Nicola la Strada e Caserta sono due comuni attigui, in pratica non è neanche poi così chiaro il confine da cui inizia una città e termina l’altra.

Questa continuità stradale, a volte, la ritroviamo anche nell’ambito amministrativo. Ad esempio, il direttore dell’esecuzione del contratto relativamente all’appalto per la raccolta e trasporto dei rifiuti il comune di San Nicola la strada è Filippo Virno, architetto che ha lavorato a Casagiove, ma che è stato anche membro della commissione di gara relativamente all’affidamento per il servizio di raccolta dei rifiuti umidi al comune di Caserta, gestito dalla Asmel e che ha visto trionfare la società Sorgeko dei Sorbo alla fine del 2020.

Al tempo sollevammo il problema, basandolo sull’inopportunità legata al fatto che l’appartenente alla commissione di una centrale di committenza che doveva decidere un lucroso appalto del comune di Caserta, poi vinta da una società che ha ricevuto lo stesso affidamento nel comune di Casagiove, lavorava come supporto all’ufficio Rifiuti di un comune attaccato ed era l’istruttore proponente per l’incarico alla stessa Sorgeko.

A Casagiove Virno non lavora più, spostatosi di qualche chilometro, alla fine del settembre 2021 è arrivato a San Nicola la Strada.

Parlando proprio del comune guidato dal sindaco Vito Marotta, tra la società che si occupa della gestione dell’appalto verde, la Dhi, e l’amministrazione di San Nicola la Strada sono emerse delle problematiche. Infatti, sarebbero state segnalate una serie di inadempienze da parte della società con sede a Pastorano. La ditta si è attivata per la trasmissione di controdeduzioni, richiedendo una riunione “urgente” finalizzata a dirimere importante questioni che starebbero “pregiudicando la continuità aziendale“. Ricordiamo che l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di tre anni, per un valore superiore ai 7 milioni di euro, precisamente 7.098.615 €, è stato assegnato alla DHI a seguito di un ricorso della società, in considerazione che l’appalto era inizialmente affidato alla Ecocar, decisione poi ribaltata dai giudici del Tar. L’impressione è che il risultato dinanzi alla corte regionale non sia stata totalmente digerita da un’area del mondo burocratico-politico-amministrativo all’ombra della Reggia.

A questa riunione, inoltre, parteciperanno anche gli avvocati della società dei rifiuti e, “in considerazione della complessità della vicenda“, così scrivono dal comune di San Nicola la Strada, Virno avrebbe richiesto di ricorrere al supporto di un legale. L’avvocato scelto dal dirigente del comune di San Nicola la strada, Giulio Biondi, fratello di Franco Biondi, dirigente del comune di Caserta (ecco un altro fattore di contiguità) è il legale Francesco Maria Caianiello.

E il filo che unisce il capoluogo è San Nicola si inspessisce ancora di più. Caianiello, infatti, ha lavorato per anni insieme al sindaco di Caserta Carlo Marino. Lo stesso comune capoluogo, durante gli anni di governo dell’avvocato di Puccianiello, ha nominato per alcune controversie legali l’ex-socio il sindaco.

Quindi, al tavolo di questa riunione con la Dhi si siederanno (o si sono già seduti) l’ex socio del sindaco di Caserta, il membro della commissione che ha affidato il servizio di conferimento rifiuti umidi del capoluogo, ora incaricato dal comune di San Nicola la Strada di controllare il contratto della raccolta e del trasporto della monnezza, e il dirigente comunale, fratello del ben più noto collega con l’ufficio a palazzo Castropignano.

Sembra quasi Caserta, ma non lo è.