IL FOCUS. I 250 mila metri quadrati targati Canciello, la clamorosa lettera di Stefano Masi, il dirigente Fattoreferriello e la “fratellanza” dei prefettizi

Il testo, che abbiamo già pubblicato nei giorni scorsi nella sua versione integrale, della lettera con cui l’avvocato amministrativista si è dimesso dalle cariche di capogruppo e di delegato all’Urbanistica un approfondimento in almeno TRE PUNTATE

CARINARO (gianluigi guarino) – Ogni promessa è debito. Non potevamo tirarci indietro, noi di CasertaCe. Non potevamo farlo di fronte ad un evidente ritorno di fiamma del caso che abbiamo fatto affiorare relativo ad una delle più oscure operazioni di business mai registratosi in Terra di lavoro, realizzate da un imprenditore privato, grazie ad un regalo, a nostro avviso illegale, fattogli da un’amministrazione pubblica, nello specifico da un’amministrazione comunale, peraltro guidata al tempo da un vice prefetto della Repubblica Italiana. Non potevamo limitarci alla mera pubblicazione di qualche giorno fa, quand’anche integrale, della lettera con la quale Stefano Masi, uno dei consiglieri comunali più votati a Carinaro nelle ultime elezioni, si è dimesso dalla carica di capogruppo e ha rimesso la delega all’Urbanistica che ricopriva da circa un anno, si fa per dire, dato che non gli è stato mai consentito di far nulla.

Si è verificato un casuale incontro tra la lettera di Masi e noi di CasertaCe, che sui 250 mila metri quadrati, avete letto bene, 250 mila mq, targati Ferdinando Canciello and Family, trasformati, con una procedura indecente apparecchiata dall’allora dirigente all’Urbanistica Davide Ferriello e realizzata dall’allora commissario prefettizio Luigi Palmieri, manco a dirlo, andato in pensione subito dopo l’incarico di Carinaro, da area agricola a luogo in cui i Canciello potrebbero ancora realizzare un enorme operazione immobiliare, vendendo chiavi in mano, con la loro onnipresente e onnisciente Marican, a una o più aziende, si è parlato anche di Amazon, interessate a costruire un grande centro di smistamento finalizzato alla consegna delle merci che ormai vengono acquistate sempre più copiosamente sulla piattaforma appena citata, ma anche su altre di minore rilievo.

Da quando si è insediata l’amministrazione comunale retta dal sindaco Nicola Affinito, chi scrive ha pensato, anche se non ci ha mai contato più di tanto, sapendo come funzionano certe cose in agro Aversano, che si potesse sanare questa vergogna unica nel suo genere.

E abbiamo fatto bene a non contarci più di tanto, alla luce dei contenuti esplosivi della lettera di Stefano Masi, uno dei pochi, se non l’unico, ad aver lottato affinché fosse revocato un permesso a costruire che puzza di tutto, ma proprio di tutto, perché dentro c’è il paradigma della mala-amministrazione, della mala-politica, dell’attitudine al compromesso al ribasso, della specialissima capacità di chi ricopre incarichi importanti e prestigiosi in rappresentanza dello Stato, di aggirare e prendersi gioco di quelle leggi di cui dovrebbe essere irreprensibile custode e difensore.

Se Stefano Masi è stato costretto a dimettersi dalla carica di capogruppo, abbandonando contestualmente anche la delega all’Urbanistica, è perché (e questo lo si capisce dalla lettera, non servendo per l’interpretazione della stessa neppure la conoscenza approfondita sul tema che noi abbiamo) ha compreso l’ineluttabilità di un sistema che si era determinato sin dai tempi dell’amministrazione comunale guidata da Dell’Aprovitola, trovando poi piena operatività durante il periodo di commissariamento guidato da Palmieri, ma comunque sempre promosso e alimentato da mister Ferriello. Masi ha capito bene che questa in carica non è e forse non sarà mai l’amministrazione della discontinuità, perché ora è chiaro che “il sistema” ha preso pieno possesso e pieno controllo anche di questo sindaco, dell’amministrazione e un pezzo importante della maggioranza.

Masi, in pratica, sostiene di essere stato isolato nella sua volontà di rimarginare la ferita inferta ai più elementari principi della legalità dall’operazione dei 250 mila mq. Ma dice pure un’altra cosa, a nostro avviso, ancora più importante “[…] non vi sono più le condizioni perché io possa continuare a farmi carico di tali responsabilità e ciò, mi duole dirlo, per la scarsa collaborazione generalmente riscontrata, così scarsa da avermi convinto che le condizioni mancassero dall’inizio“. E qui già ci piacerebbe manifestare un po’ la nostra vanità. Quando, infatti, Stefano Masi, circa 10 mesi or sono, cominciò a muoversi per ricostituire quella potestà e quella dignità letteralmente espropriate al comune di Carinaro, CasertaCe, dopo aver controllato i profili dei componenti della nuova maggioranza, scrisse: “Ma dove vuole andare, avvocato Masi? Ma se questo sindaco ha nominato suo vice Mario Moretti, che non è l’ex capo delle Brigate Rosse (quello a suo modo è passato alla storia, questo non ci passerà) come pensa di incidere sulla vicenda dei Canciello, sapendo che Moretti è un loro dipendente e da loro dipendente ha ottenuto dal sindaco Affinito, che ben conosceva la circostanza, la carica di numero Due della giunta?”

Nel settembre 2019, racconta Masi sempre nella sua lettera di dimissioni, nel corso di un consiglio comunale, la maggioranza, rispondendo ad un’interrogazione (a nostro avviso) un po’ comicamente presentata dalla minoranza-dell’aprovitola, formata da persone che avevano fatto partire l’operazione-canciello, preannunciò la definizione di lì a poco di “un procedimento amministrativo per l’acquisizione di un parere urbanistico“. Quello, aggiungiamo noi, doveva essere il viatico. Masi, infatti, pur essendo un valente avvocato amministrativista, convinto della sua tesi sulla necessità di revocare la convenzione con i Canciello, aveva comunque chiesto che fosse coinvolto il parere di un terzo super partes, di un professionista della materia che avrebbe dovuto pronunciarsi pro veritate. Da allora ad oggi sono trascorsi 9 mesi ma il bambino non è nato, anzi, in sostanza è tutto fermo. Di questa gravidanza non si sa più nulla, o quasi.

E qui arriva un altro passaggio inquietante della lettera scritta da Masi: “La stasi si è determinata a causa della molteplicità di ostacoli burocratici che questo procedimento ha incontrato lungo il percorso e che questa amministrazione, non ci si può più nascondere, non ha saputo o voluto (sic!) superare“.

Più chiaro di così!

Masi ha provato a scuotere la maggioranza preannunciando le sue dimissioni già nel mese di gennaio. Ma a nulla è servito. E qui irrompe sulla scena un altro personaggio, il cui nome è ignoto ai più ma non a noi, che le braciole casertane alla carne avariata siamo costretti da 20 anni a fiutarle e a farle affiorare. Il suo nome Salvatore Fattore. Sparanisano, con qualche trascorso politico nel suo paese, ma soprattutto, badate bene, ben “spaparanzato” nel ventre della balena, dove comodamente risiedette Jona, secondo la narrazione dell’Antico Testamento ma anche Geppetto e Pinocchio, costituito da quel conglomerato di relazioni che si esplicano per il 20% attraverso le funzioni ordinariamente espresse da dirigenti dello Stato quali sono i vice-prefetti, per l’altro 80% attraverso strutture di rapporto che si configurano come delle strane fratellanze, come catene costituite da anelli tutti precisamente incastrati l’uno nell’altro. A questa particolare area di fratellanza è appartenuto, giusto per capirci attraverso un esempio, il noto avvocato trentolese Saverio Griffo, arrestato e poi rinviato a giudizio nell’ambito dell’arci-famosa inchiesta sulla presunta tangentopoli del suo comune. Vi ha fatto parte e vi fa parte il citato Davide Ferriello, di cui, nella seconda puntata del focus che dedicheremo in continuazione di questa prima puntata all’analisi del testo della lettera di Masi, torneremo a scrivere copiosamente a partire da un incredibile nomina che si commenta da sé, che arriva a pochi mesi di distanza dalla pesante perquisizione che il dirigente ha subito da parte della Guardia di Finanza da cui è pesantemente indagato e che addirittura rende la nostra configurazione sistemica della fratellanza un’approssimazione per difetto.

E poi c’è Fattore, oggi responsabile dell’area Bilancio e Finanze del comune di Carinaro e super-nominato in ogni dove dai commissari prefettizi, a partire dalla dottoressa Manganiello, che ultimamente se l’è portato anche a Grumo Nevano.

Ma queste vicende, come molte altre, il connubio evidente che ci ha portato ad inserire nel nostro titolo, in un unico sostantivo, il cognome di Salvatore Fattore e quello di Davide Ferriello, abiteranno la già annunciata seconda puntata.