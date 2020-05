IL FOCUS. I Canciello puntano al miliardo di euro. Dalla loro parte la “fratellanza dei prefettizi” e dei loro derivati. Tutta la trama di Ferriellofattore per proteggere i 250 mila metri quadri

Ecco la seconda puntata (LEGGI QUI LA PRIMA) da noi dedicata alla parafrasi della clamorosa lettera dell’ex capogruppo e responsabile dell’Urbanistica dimissionario Stefano Masi. In calce all’articolo, la presa di posizione odierna di Nicola Affinito e una fresca nomina a Grazzanise, Aldo Aldi copyright, a Davide Ferriello

CARINARO (gianluigi guarino) – Il sindaco di Carinaro Nicola Affinito ha mandato un comunicato stampa ai giornali. Lo pubblichiamo, come è serio e corretto fare sempre in casi come questi, nella sua versione integrale in calce a questo articolo. La fascia tricolore, evidentemente sollecitata dalla prima puntata del nostro focus (LEGGI QUI) dedicata alla clamorosa lettera con cui Stefano Masi si è dimesso da capogruppo in consiglio comunale, lasciando contestualmente anche la delega all’Urbanistica, ha garantito che il procedimento per l’attribuzione dell’incarico per acquisire un parere pro veritate di un professionista esterno è cominciato e a breve finirà. Meglio tardi che mai, aggiungiamo noi. Ma anche questa volta ci è voluta CasertaCe che, ricordiamo, è il giornale che ha sollevato, in totale solitudine, la questione dei 250 mila metri quadrati di terreni agricoli “promossi” ad area produttiva con i soliti Canciello pronti a far la parte del leone.

Tra poco sarà trascorso un anno da quando Affinito ha vinto le elezioni e se Masi si è dimesso è perché ha compreso, con buona pace delle rassicurazioni ipertardive fornite oggi dal sindaco, che senza un atto di rottura, senza che un giornale come il nostro tornasse su uno dei suoi argomenti forti del 2019, tutto sarebbe rimasto fermo, magari il tempo utile affinché Canciello ritenesse di aver maturato le condizioni per chiedere al comune di Carinaro un super risarcimento da dissesto finanziario che gli consentisse di sedersi a trattare, utilizzando l’uomo che ha inserito nell’amministrazione, cioè il vice sindaco Mario Moretti, che di Canciello è dipendente.

Dato cad Affinito quello che ad Affinito tocca, non ci facciamo distrarre ulteriormente. Stamattina, nelle stanze del comune di Carinaro c’erano due persone, due dipendenti, si chiamano Davide Ferriello e Salvatore Fattore. Il primo ha lasciato la carica di dirigente all’Urbanistica all’indomani della pesantissima perquisizione subita dalla Guardia di Finanza, con tanto di iscrizione nel registro degli indagati per una serie assortita di Canciellogate, ma ha conservato il posto di responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, in pratica dei lavori pubblici e delle concessioni, o permessi a costruire che dir si voglia, relativi all’edilizia privata. Fattore, da Sparanise, è sulla carta il responsabile della Ripartizione Bilancio e Finanze. Sulla carta, perché oltre a questo ha assunto il controllo di fatto di quell’Urbanistica che, sempre sulla carta, Ferriello ha lasciato e che da pochi metri di distanza dall’ufficio di Fattore continua, in effetti, a dirigere. E qui dobbiamo tornare alla lettera di Stefano Masi, occupandoci oggi delle sezioni che il consigliere comunale ha dedicato agli avvenimenti alcuni dei quali chiaramente concatenati tra di loro in termini logici, altri apparentemente non concatenati, ma in realtà parte integrante di un unico disegno.

“Si è cominciato ricorderai – scrive Masi al sindaco Affinito – con la mancata assegnazione dei capitoli di spesa all’allora neo responsabile dell’area Urbanistica che, inspiegabilmente ( sic!) per tutto il 2019 non è stato messo in condizione di operare, mentre, altri funzionari dell’Ente con estrema facilità, ma forse sarebbe dire con mera disinvoltura, utilizzavano risorse che il Peg (Piano economico di gestione, in pratica la ripartizione delle risorse ai vari settori del comune, n.d.d.) non assegnava loro.”

Traduzione: dopo le dimissioni(?) di Ferriello, il tizio che all’interno della struttura comunale ha preso il suo posto ha ricevuto il seguente messaggio: è inutile che tenti di far qualcosa su qualsiasi cosa, perché io, Salvatore Fattore, responsabile del Bilancio, non ti do nemmeno un’euro, anzi nemmeno mezzo euro. Una roba del genere, zero euro nel Peg all’Urbanistica, anche noi che tante ne abbiamo viste non la ricordiamo in provincia di Caserta.

Cui prodest? A chi ha giovato la chiusura di fatto del settore urbanistico? Ve lo diciamo noi a chi ha giovato: è stato uno strumento di conservazione dello status quo, di blindatura di tutto ciò che Ferriello, assieme al commissario prefettizio Luigi Palmieri, aveva fatto e che andava assolutamente tutelato con ogni mezzo. Ha giovato a Ferdinando Canciello, alla sua Marican, a Salvatore Fattore, a Davide Ferriello e anche al commissario prefettizio Luigi Palmieri, esceutore materiale dell’operazione dei 250 mila metri quadrati. Adesso cominciate a capire perché nel titolo di ieri abbiamo trasformato la coppia di dirigenti in una sorta di creatura mitologica a due teste battezzata con il nome”Ferriellofattore”?

“Per il cieco rigore – così riprende il racconto di Masi – nell’applicazione della restrittiva normativa sulle consulenze, senza che si siano state considerate, né la compensabilità delle spese, soggette ai limiti del d.l. 78/2010 ma che la corte dei Conti in vari pronunciamenti ha riqualificato, riconoscendo la tangibilità di questa tipologia di costi, allo scopo di realizzare una celere e legittima acquisizione della prestazione professionale, con l’unica condizione di una chiara copertura dell’esborso.”

In poche parole, come poi precisa nel seguito della lettera lo stesso Masi, è stato utilizzato uno strumento di moralizzazione della spesa pubblica degli enti locali per bloccare l’attribuzione a un professionista esterno di un parere pro veritate che avrebbe comportato un esborso contenuto e ampiamente tollerabile attraverso una facile compensazione del costo. Come si suol dire: hanno trovato la scusa.

Ma non finisce qui. “In tutti i comuni, l’attribuzione di incarichi per pareri pro veritate viene deliberata con la rapidità di un battito di ciglia, mentre nel nostro comune è diventata come la Tela di Penelope. Scalata la montagna, salita la cima, ecco che viene fuori un nuovo inghippo e tutto ricomincia da capo”. Più chiaro di così. Ma come mai Salvatore Fattore e Davide Ferriello sono così solidali tra di loro? E qui torniamo al discorso di quella che abbiamo definito: “La fratellanza dei prefettizi e dei loro derivati”.

Sapete qual è stata l’ultima nomina ricevuta da Ferriello pochi giorni fa? In quel di Grazzanise è diventato il dominus dei lavori pubblici, dei lavori privati e dell’urbanistica. E sapete chi l’ha fatta questa nomina come potrete leggere dal link che trovate qui in basso? Ma naturalmente il fratello dottor Aldo Aldi, che a Grazzanise già ha fatto parlare di sé per gli incarichi dati al chiacchieratissimo ingegnere Palermiti e per la performance pubblica, con tanto di attribuzione di premio in aula consiliare dinanzi alla autorità, sciorinata dalla moglie di un boss in disuso, ma comunque sempre un boss della camorra.

Il filo di CasertaCe è lungo e mai discontinuo. Ricordate un’estate fa (la storia di…loro quattro) dove svolgeva la funzione di commissario Aldo Aldi? Chi ci lesse allora lo sa, per chi ha perso le puntate precedenti vi diciamo Gricignano, cioè uno dei quattro comuni del comparto Asi di Aversa Nord. La fratellanza quando si concentra, altro che la seduta spiritica a cui partecipò anche Romano Prodi nel 1978, dalla quale sarebbe saltata fuori la traccia, non seguita, di via Gradoli, dove veniva tenuto sotto sequestro effettivamente Aldo Moro, questi fanno succedere cose dell’altro mondo, metafisiche. E se, invece, le vogliamo considerare fisiche, cioè di questo mondo, dobbiamo esplorare l’astronomia, perché solo una congiunzione astrale straordinaria ha potuto far sì che, più o meno contemporaneamente, fossero sciolti i consigli comunali di Teverola, Carinaro e Gricignano, dove andarono ad insediarsi i componenti di quel vero e proprio trio delle meraviglie di questa fratellanza. Il vice prefetto Vincenzo Lubrano a Teverola, il vice prefetto (ora in pensione) Luigi Palmieri a Carinaro e il vice prefetto Aldo Aldi a Gricignano, con l’ammanigliatissimo Ferriello in pieno controllo, prima direttamente e poi per interposta persona, dei Lavori Pubblici e dell’Urbanistica di quest’ultimo comune e, invece, solo direttamente nel comune di Carinaro, proprio durante l’operazione dei 250 mila metri quadrati.

E allora, il fratello Fattore fa incetta di nomine da parte dei commissari prefettizi, zompettando da Alife a Grumo Nevano, sulle tracce della sorella assorellata dottoressa Manganiello, mentre il Ferriello sta in mezzo alla stessa compagnia di giro, compiendo operazioni come questa dei 250 mila metri quadrati a favore della famiglia Canciello, seguendo le tracce degli altri fratelli affratellati, così come successo a Grazzanise.

Scusate un attimo che dobbiamo cercare l’espressione giusta. A nostro avviso, si tratta di una roba con una testa e diverse braccia mobili che testano e testano.

Affinito, ma l’ha scritto lui allo scopo di smentirlo, come potete leggere in basso, ha parlato di piovra, ma noi ci dissociamo in maniera ferma e risoluta da questo termine impropriamente utilizzato dal primo cittadino di Carinaro in un momento di nervosismo. E non vorremmo, per dirla alla Nek e J-Ax, fosse tutto colpa di Freud. Infatti, una cosa è l’animale con mille braccia e mille piedi, l’altra cosa è la piovra citata da Affinito strampalatamente e che non c’entra assolutamente nulla con le persone ospiti di questa seconda puntata, a cui domani seguirà la terza e ultima.

