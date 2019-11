Il maresciallo dell Finanza, l’architetto e altri tre a processo per abuso edilizio

SESSA AURUNCA – Torna tra le aule di tribunale in una delle storie più particolari che avvenute nell’area dell’alto Casertano, precisamente a Sessa Aurunca. Sono 5 gli imputati al processo per abuso edilizio: il maresciallo della Guardia di finanza Franco Passaretti, l’acquirente, già candidato al consiglio comunale di Sessa e al consiglio provinciale di Caserta. Oltre a lui, alla sbarra troviamo il proprietario dell’immobile in questione, Giuseppe Verrengia, il direttore dei lavori Roberto Truglio, il titolare dell’impresa e del figlio Domenico e Gennaro Aniello.

Un’opera costruita, secondo Truglio su richiesta espressa di Passaretti, che nega tale affermazione. Il responsabile del cantiere, Gennaro Aniello, sostiene che gli abusi sarebbero stati richiesti da Passaretti ed avallati da Truglio, con i nuovi grafici portati in cantiere ed utilizzati dall’impresa. Una serie di accuse a vicenda che negli anni sono finite davanti ai giudici.