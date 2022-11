CASERTA. LA DROGA DEI VIP IN CITTA’, ECCO chi è il noto imprenditore arrestato. IL NOME E LA FOTO

Lo stupefacente ceduto in cambio di denaro ad una ristretta cerchia di amici facoltosi

CASERTA – E’ Maurizio Merola, titolare dell’agenzia di viaggi “Preparate le Valigie”, il 50enne trovato in possesso di cocaina e per questo tratto in arresto, venerdì, dagli agenti della Squadra Mobile – Sezione “Falchi”.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra Mobile l’imprenditore fosse solito rifornirsi di cocaina per poi cederla, in cambio di denaro, ad una ristretta cerchia di amici facoltosi.

Gli agenti messi a conoscenza da una fonte informativa si sono allertati e conseguentemente, ad un attento servizio di osservazione, venerdì, hanno notato il Merola che lasciato il luogo di lavoro in via Filippo Turati, si portava presso un vicino deposito nella sua disponibilità, per poi uscirne immediatamente dopo. Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di due

Successivamente gli agenti hanno esteso il controllo al locale dal quale l’uomo era appena uscito rinvenendo ulteriori due involucri, di dimensioni maggiori, contenenti anch’essi cocaina del peso lordo di oltre 20 grammi, nonché due bilancini di precisione, un coltello con lama annerita e vari sacchetti di plastica con ritagli ovoidali, evidentemente utilizzati per predisporre le dosi.

Estese le ricerche presso l’abitazione dell’imprenditore, nel centro di Caserta, gli agenti hanno trovato un’ulteriore dose della medesima sostanza, pesata in gr. 0.23, nonché la somma 800.00, euro suddivisa in banconote di vario taglio e, in quanto tale, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’uomo avrebbe ammesso agli inquirenti le cessioni in cambio denaro. Arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si trova ristretto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida.