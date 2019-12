Il racconto shock di una ragazzina: “Un uomo si è calato i pantaloni vicino a me e si toccava. Sono fuggita in lacrime”

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave fatto in città, uomo in pieno giorno avvicina una ragazzina, si cala i pantaloni e si masturba, lei in lacrime fugge via. Ieri mattina intorno alle 11, si è verificata una situazione vergognosa e grave a danno di una ragazzina, che mentre percorreva Piazza Magenta ad Aversa, nei pressi del Liceo, è stata avvicinata da un balordo, con tuta blu e grigia, che si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi mentre si avvicinava alla ragazzina, che è scappata, prima che il soggetto la potesse aggredire o peggio, e in lacrime disperata ha cercato aiuto, ma in strada non vi era nessuno a soccorrerla.

Poi ha denunciato l’accaduto, si spera che dalle immagini delle diverse telecamere in zona, si possa risalire al maniaco sessuale, che da tempo gira per la città molestando donne e ragazzine, toccandosi i genitali con i pantaloni calati. A raccontare la terribile esperienza la stessa vittima che ha scritto questa denuncia. Mara S. : “Chiedo solo 5 minuti del vostro tempo. Scrivo questo post non per ricevere pietà o per vittimismo, nè tantomeno per visibilità.Lo scrivo perché voglio che ci sia informazione e divulgazione, affinchè tutti possano sapere del tipo di società in cui siamo costretti a vivere.Riporto il luogo dell’accaduto, affinché, chiunque abbia vissuto qualcosa di simile negli ultimi giorni, possa denunciare o segnalare, come ho fatto io.Ieri, alle 11 di mattia circa, camminavo nella strada di “Fuori sant’Anna” (Aversa), nei pressi dell’artistico .C’ero solo io, il mio cane ed un uomo ed andavamo in direzioni opposte.Ho lo sguardo ben attento, come sempre d’altronde. Controllo sempre ossessivamente chi ho davanti e chi ho dietro e forse non sbaglio.Vedo in un attimo quest’uomo avvicinarsi sempre di più, fino a quando, A MEZZO METRO DA ME, quest’essere disumano, si spoglia, si abbassa i pantaloni, avvicinandosi sempre di più. Parlava, si toccava e si avvicinava.La distanza era così minima e la paura così forte che quasi non sentivo più scorrere il sangue nelle vene.In una frazione di secondi capisco cosa stia per accadere e scappo correndo più veloce che potevo.Corro, mi fermo, scoppio a piangere.Nessuno aveva visto quella scena (forse), ma chi passava mi ha vista correre e poi piangere a singhiozzi con gli occhi sbarrati e terrorizzati.Non c’è stato nessuno che mi abbia chiesto se fosse, per caso, successo qualcosa.Questa indifferenza, forse involontaria o forse chissà, mi ha fatto ancora più paura.Non so quanto abbia fatto bene a scappare soltanto, forse dovevo urlare, entrare in qualche locale e chiedere aiuto, ma la paura e il terrore in quel momento hanno preso il sopravvento su di me. Mi hanno lasciato soltanto la possibilità di correre e , vi posso assicurare, che se ieri io non avessi avuto quella prontezza e quella velocità nelle gambe, non sarebbe andata a finire com’è realmente andata.Ieri al mio posto sarebbe potuta esserci un’altra ragazza e sarebbe potuta restare li’ immobile, non sarebbe andata a finire com’è realmente finita.Quell’uomo non è riuscito a sfiorarmi perché sono scappata velocemente, ma quell’uomo è riuscito a terrorizzarmi, è riuscito a limitare la mia libertà (e tranquillità) di camminare spensieratamente da sola per strada.Di fronte a quell’essere io mi sono sentita impotente, piccola come una formica.Lui, guardandomi, ha pensato che quello fosse il mio scopo, la mia utilità e che fosse mio dovere evidentemente soddisfare i suoi piaceri.Perchè ? Perchè sono una donna.Sono una donna e sono considerata un oggetto, perlopiù sessuale.Sono una donna e qualcuno pensa di aver diritto a decidere sul mio corpo.Sono una donna e penso di non aver mai provato così tanta paura nella mia vita come ieri.Ieri ho provato paura, oggi provo rabbia.Sono arrabbiata perché non è giusto.Non è giusto che un uomo pensi di aver il diritto di abusare, di provare a farlo, di possedere e di far il cazzo che gli pare su un corpo che NON È SUO.Non è giusto che io debba vivere col terrore ogni singolo giorno della mia vita per il solo motivo d’essere nata Donna.Ciò che è accaduto a me e che accade a molte donne non può e NON DEVE essere giustificato.NO è NO.Il corpo è MIO, decido IO.Sono una DONNA, non un oggetto !Sogno un mondo in cui regni la parità di genere e l’uguaglianza, nel frattempo aspiro ad un mondo in cui ogni donna si ribelli, denunci, che supporti e sostenga tutte le altre donne.Siamo tante, più di quanto pensiamo, più potenti di quanto immaginiamo e insieme siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo.Facciamo sentire la nostra voce perché NON È NORMALE CHE SIA NORMALE. ”

Questa storia ha suscitato un fiume in piena di polemiche e testimonianze di fatti simili capitati ad altre donne, in città, pare che il maniaco giri a bordo di una bici nera, e a qualsiasi ora punti una donna sola e si denudi per poi mostrare i genitali mentre si tocca, avvicinandosi alla vittima, cosa si aspetta per fermarlo, che violenti una donna o peggio una bambina? Chiunque abbia info e video del maniaco lo consegni alle forze dell’ordine di Aversa, va fermato.