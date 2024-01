IL VIDEO. CAMORRA E RIFIUTI. Ecco chi è l’imprenditore d’oro di Michele e Pasquale Zagaria, colpito da un sequestro da oltre 50 milioni di euro

CASERTA – Non è la prima volta che emerge il nome di Giuseppe Carandente Tartaglia sui giornali. Anzi, la notizia di questa mattina (clicca e leggi) , il sequestro da 55 milioni di euro firmato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della DIA, è l’ultimo tassello di una storia giudiziaria che vede coinvolto l’imprenditore originario di Marano di Napoli.

L’ultima volta che era salito alla ribalta delle cronache era il giugno 2022, quando fu colpito da un altro sequestro di beni, in quel caso del valore di “solo” quattro milioni di euro.

Giuseppe Carandente Tartaglia iniziò la sua carriera criminale con il clan Nuvoletta di Marano. Successivamente, come abbiamo già scritto nell’articolo citato, si associò ai Mallardo di Giugliano e, dopo un fugace sodalizio con i Polverino, approdò in quella che per lui divenne una sorta di destinazione naturale, visto che Michele Zagaria, suo fratello Pasquale, dedicavano la maggior parte delle proprie energie, dei loro sforzi criminali al settore dei rifiuti.

A capo di un gruppo imprenditoriale più ampio, secondo gli investigatori DIA, Carandente Tartaglia aveva assunto una posizione dominante nel settore rifiuti, grazie al rapporto privilegiato intessuto con Zagaria.

L’inchiesta a suo carico della DDA di Napoli ha poi condotto alla condanna dell’imprenditore, nel 2021, in primo grado, ad opera del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La pena fu di 7 anni di reclusione, per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il procedimento riguardava la gestione della discarica di Chiaiano e sulle relazioni che l’imprenditore avrebbe avuto con esponenti di spicco dei clan camorristici Nuvoletta e Zagaria. Ma nelle udienze si è trattato anche il tema dei meccanismi illegali che hanno coinvolto anche gli impianti della provincia di Caserta, precisamente quello che al tempo si chiamava Cdr (combustibile da rifiuto) di Santa Maria Capua Vetere, oggi Stir, e le discariche di San Tammaro-Maruzzella e di Santa Maria La Fossa (Caserta) e sui rapporti con altre discariche campane.

Il decreto di sequestro riguarda quattro società, di cui una di primaria importanza nel settore dei processi e tecnologie per la salvaguardia dell’Ambiente, rispettivamente attive nel settore degli impianti di depurazione, nel settore immobiliare, nei servizi di elaborazione di consumi idrici e nella costruzione di opere pubbliche per il trasporto di fluidi, nonché di disponibilità finanziarie per un valore complessivamente stimato di circa 55 milioni di euro.