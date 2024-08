IL VIDEO. CASERTA. Bastonate tra giovanissimi alla stazione dei bus

La denuncia social del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli





CASERTA– Alcuni cittadini hanno inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli di una rissa scoppiata tra alcuni giovanissimi allo stazionamento bus della Reggia di Caserta. In tre contro uno, armati di un lungo bastone di legno, hanno tentato l’assalto. Probabilmente la presenza di tante persone, che erano su un autobus pronte a partire, li ha fatti desistere e in poco tempo i violenti si sono dileguati tra lo sgomento generale.



“Siamo dinanzi ad atti di inaudita violenza totalmente fuori controllo. Protagonisti di questo video ragazzi giovanissimi arrivati alle mani per motivi poco chiari, ma che sicuramente non giustificano quanto accaduto. Se non fosse stato per la presenza di tante persone, pronte a immortalare la scena e inchiodare i colpevoli, forse oggi staremmo parlando dell’ennesima tragedia. Bisogna intervenire duramente contro questi soggetti che pensano di fare ciò che vogliono restando impuniti. Le strade delle nostre città non possono essere trasformate in un fight club ad ogni angolo. Chiedo che questi individui siano identificati e puniti per quanto fatto”. Questo quanto affermato dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.