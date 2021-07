IL VIDEO CASERTA. Salta su un’auto dopo la vittoria dell’Italia. Tragedia sfiorata durante i festeggiamenti

Ha rischiato di non vedere la finale…

CASERTA – Nonostante le regole anti Covid, quando la Nazionale calcio vince, si festeggia in tutta Italia, sfidando il pericolo non solo del contagio, ma a volte anche mettendo a repentaglio la propria vita. E’ quanto accaduto martedì sera a Caserta, ed è ciò che vi mostriamo. In un filmato pubblicato su Instagram, infatti, si vede un giovane salire sull’auto esultando con tanto di bandiera. Per il ragazzo finisce male, perché in precario equilibrio sull’automobile finisce per terra. Una tragedia sfiorata, verrebbe da dire, visto che l’epilogo poteva essere dei peggiori se l’auto fosse andata più veloce. Il tutto ovviamente senza mascherina.