IL VIDEO E LE FOTO. Macabro ritrovamento in viale Scipione. Maremmano decapitato e gettato in un sacco della spazzatura

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Macabro ritrovamento questa mattina, del corpo di un pastore maremmano con la testa staccata, in Viale Scipione l’Africano a Pescopagano. Un testimone, avrebbe visto degli sconosciuti gettare da un’auto in corsa, sul ciglio della strada, un sacco nero contenente il corpo e la testa del povero animale barbaramente ucciso, per poi dileguarsi velocemente. Una violenza brutale che non può e non deve restare impunita e che riporta alla mente la vicenda dei cani scuoiati a Castel Volturno. In questo caso , i responsabili di queste atrocità, non vennero mai scovati anche perché, quando c’e’ di mezzo l’omertà, le forze dell’ordine o le istituzioni possono fare ben poco.

Del ritrovamento, e’stata immediatamente avvisata la Polizia Municipale di Mondragone e l’Asl. Si spera a questo punto, che a qualcuno possano interessare le sorti di tutti questi animali uccisi senza pietà.