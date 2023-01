GUARDA IL VIDEO. Rissa tra donne nella notte: spuntano anche mazze di ferro. LA TESTIMONIANZA

La violenta lite è stata fermata dal provvidenziale intervento del campione mondiale di boxe Guglielmo Gicco: alcune di loro hanno dovuto ricorrere ai sanitari per le ferite riportate nella zuffa.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Violenta lite, ieri sera, nei pressi dell’Arco Adriano. Una rissa tra due gruppi di donne che hanno utilizzato delle mazze di ferro per darsele di santa ragione. Tanti i passanti che hanno filmato ma solo grazie al provvidenziale intervento del campione mondiale Guglielmo Gicco non é andata peggio.

Gicco – la notizia della rissa è riportata dalla pagina facebook Cio che vedo in città Smcv – è riuscito a disarmare le litiganti facendole allontanare. Alcune partecipanti alla rissa hanno dovuto ricorrere ai sanitari che hanno provveduto a suturare alcune ferite lacero contuse. Non si conoscono i motivi che hanno innescato questa rissa. Un grazie a chi, come Guglielmo, non si gira dall’altra parte mentre si ammazzano. Un invito a queste ragazze ad incontrarsi, questa volta senza mazze, a chiarire, a dialogare. “Se occorre, per la pace, ci siamo noi di CCVIC insieme a Guglielmo.

