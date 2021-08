IL VIDEO VIRALE. Violentissima lite in spiaggia, volano schiaffi, pugni e sedie addosso: “Vulisse fa ‘u camurrista cu mme?”

REGIONALE – Momenti di paura, ma soprattutto di disordine quelli andati in scena nella mattinata di ieri sulla spiaggia di Scauri. Due uomini di origini campane, sono venuti alle mani per motivi ancora sconosciuti, colpendosi con calci, pugni e addirittura lanciandosi sedie addosso.

La zuffa è stata ripresa da alcuni passanti, che hanno assistito ai colpi proibiti che i due si sono sferrati. La lite è avvenuta su una spiaggia libera e, anche se i motivi non sono stati ancor accertati, pare che la discussione sia nata per il posto in spiaggia. Uno dei due poi ha urlato all’altro: “Vuliss fa u cammorrista cu mme?”.

Nel corso della lite una donna ha anche chiesto aiuto per sedare una lite, urlando e pregando i passanti di intervenire. Nessuno, però, si è fatto avanti. E qualcuno, addirittura, piuttosto che riportare la situazione alla normalità ha preferito starsene a registrare.