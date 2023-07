INCENDIO A CASERTA. Fiamme dal condizionatore in tilt, paura per donna in casa

CASERTA – Si tratta del secondo incendio che si registra in poche ore al centro della città di Caserta.

Dopo il rogo del camion in via D’Acquisto (GUARDA LA FOTO) , le fiamme sono divampate in via Ferrarecce.

La cucina di un appartamento ha preso fuoco a causa di un corto circuito che ha mandato in fiamme il condizionatore.

I vigili del fuoco hanno salvato la donna, un’anziana, in quel momento avvolta dal fumo sprigionatosi dal rogo.