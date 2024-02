AVVOCATI CASERTANI E FALSE MARCHE DA BOLLO. Incredibile al processo: collaboratrice si accusa da sola, udienza sospesa

AVERSA – È ufficialmente indagata dalla Procura di Aversa Napoli Nord la donna quarantenne che oggi, durante il processo relativo alle false marche da bollo acquistate e utilizzate da molti avvocati del casertano e dell’area nord di Napoli, si è praticamente accusata da sola di aver commesso il reato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, si era creato un centro di produzione clandestino allestito nella zona di Villa Literno, dove si realizzava su supporti reperiti in Cina, le false marche da bollo poi utilizzate per essere apposte su atti giudiziari.

La donna, collaboratrice di uno dei legali imputati nel processo, doveva essere ascoltata in qualità di testimone, chiamata proprio per scagionare con le sue parole l’avvocato per cui lavorava.

Poche domande poste dal pubblico ministero e la donna ha ammesso candidamente si sarebbe occupata lei di acquistare le false marche da bollo e che, quindi, il suo datore di lavoro non sapeva nulla della genesi falsa di quei valori.

A questo punto, e usiamo un eufemismo, anche il pm è sembrato a dir poco sorpreso, chiedendo un paio di volte alla donna di chiarire quanto dichiarato.

Quando la collaboratrice ha confermato quella versione, il giudice è stato costretto a sospendere la testimonianza, poiché la donna si era appena accusata di un reato.

La collaboratrice è stata quindi ascoltata, questa volta, con l’ausilio di un suo avvocato difensore, in qualità di indagata per il reato di uso di valori di bollo contraffatti o alterati, 464 del codice penale.

Un caso limite, certo, ma molti soggetti imputati stanno spiegando che loro non avevano contatto con il venditore e distributore di marche da bollo false.

Infatti, secondo la versione di diversi avvocati, i valori bollati gli sono stati consegnati da soggetti terzi: collaboratori, assistiti o loro familiari. Il particolare rispetto a quanto appena scritto è che un certo numero di queste persone citate non possono rispondere di tale situazione perché decedute.