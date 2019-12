Inseguimento da film per le strade di CASERTA. Malviventi in fuga, uno arrestato

CASERTA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, in via Ferrarecce di questo centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per resistenza, violenza a P.U. e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, in concorso, di A. J., trentanovenne bosniaco, residente in Giugliano in Campania (NA).

I militari dell’Arma, nelle prime ore della mattinata odierna, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto su via Galatina, all’altezza della C.da San Clemente, hanno intercettato un autovettura che dai primi accertamenti è risultata sottoposta a fermo amministrativo, con tre persone a bordo. Alla vista dei carabinieri il conducente ha accelerato repentinamente la marcia, innescando così un inseguimento che si è protratto sino al centro di Caserta dove, proprio in via Ferrarecce, i fuggitivi hanno tentato di speronare l’autovettura dell’Arma.

Subito dopo l’impatto i militari sono riusciti a bloccare uno degli occupanti del mezzo mentre gli altri due hanno proseguito la fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie del centro cittadino.

A seguito dell’immediata perquisizione sono stati rinvenuti, a bordo dell’auto dei fuggitivi, vari attrezzi atti allo scasso. Quanto rinvenuto, unitamente all’autovettura, è stato sottoposto a sequestro.

A.J. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.