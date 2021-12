La carriera televisiva del marcianisano Iovinella: dalla “Accademia del Porno” di Rocco Siffredi a un reality show ambientato nell’800

MARCIANISE – 28 anni, marcianisano, Davide Iovinella ha già una variegata carriera alle sue spalle.

Nato professionalmente come calciatore, è entrato a far parte dell’Accademia del Porno di Rocco Siffredi qualche anno fa, diventando un attore porno (“Dadà Montana”) con all’attivo più di dieci film.

Ora l’ennesima svolta della sua vita: è un nuovo concorrente del reality show “Come una volta – un amore da favola“, il programma tv che dal 25 dicembre è presente sulla piattaforma streaming Discovery+.

Sei ragazzi e sei ragazze decidono di tornare indietro nel 1800. Vivranno in un castello (precisamente nel Castello Reale di Govone, patrimonio dell’UNESCO) e seguiranno tutte le regole dell’epoca nella speranza di trovare un amore da favola. Lo faranno nel nuovo programma dal titolo Come una volta: un amore da favola, uno show che unisce le dinamiche classiche del reality e del dating show a quelle di un viaggio a ritroso nel tempo che porterà i concorrenti fino al 1821. I partecipanti sono ragazzi e ragazze di età compresa tra i 20 e i 30 anni che dovranno abbandonare i loro outfit moderni e i loro smartphone per trasformarsi in principi e principesse e calarsi perfettamente nelle magiche atmosfere dell’800. A guidare i concorrenti ci saranno l’educatrice sentimentale Elisa Vianello, psicologa e psicoterapeuta che insegnerà ai ragazzi come approcciarsi e come relazionarsi tra loro, il Maestro di Cerimonie Nicolay Selikovsky, un via di mezzo tra conduttore e “Cupido” che seguirà i ragazzi e le ragazze durante gli appuntamenti e i balli, e il maestro di ballo Emanuele Pironti. Ci saranno anche due mentori: il precettore Massimo Da Cepparello, un tutor per i ragazzi e punto di riferimento principale per il gruppo, e Laura Pranzetti Lombardini, istruttrice per il gruppo delle ragazze. Le Damigelle o Mademoiselles sono Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda e Sofia.

I Gentiluomini o Messieurs, sono invece Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco e Ruben.

“Onorato di essere parte di un progetto così prestigioso e affascinante. Ne vedrete delle belle” commenta Davide Iovinella sul suo profilo Instagram.