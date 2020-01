La denuncia: “Un uomo in BMW voleva rapire il figlio della mia amica”

ORTA DI ATELLA – (Christian e Lidia de Angelis) Ecco cosa è capitato ad una giovane madre, ieri sera, ad Orta di Atella. A raccontarlo è l’amica della protagonista suo malgrado, che ripercorre gli istanti prima che si potesse consumare una vera e propria tragedia. In breve una donna, madre di due bambini, era di rientro a casa con figli annessi da una serata tra amiche, verso le 22:15 circa, scende dall’auto della amica in via Lucio Battisti e si incammina unitamente ai propri figlioletti verso il cancello di casa, quando, ad un certo punto, si accosta all’auto dell’accompagnatrice una BMW x1 di colore bianco. L’uomo che era alla guida della vettura scende lasciando lo sportello aperto e si avvicina ai bambini della donna, chiedendo alla stessa di potere abbracciarli, la donna sconvolta scoppia a piangere ovviamente si rifiuta. Per fortuna l’amica che era in auto interviene in suo soccorso mettendo il balordo in fuga. La vicenda ha dell’incredibile in quanto se ciò dovesse essere vero sarebbe molto grave dati i contorni della storia stessa.

Quello che spaventa è il modus operandi dell’uomo che opera con una certa disinvoltura,senza curarsi minimamente delle conseguenze. Ciò che è accaduto è grave e non significa che bisogna creare allarmismo,ci sono le solerti forze dell’ordine a cui compete capire cosa si nasconda dietro questa triste storia e porre un freno ad un eventuale fenomeno. Intanto suggeriamo di prestare attenzione. Ecco il racconto di F.L.F: “Salve amici quello che sto per dirvi è un fatto alquanto grave e che dovrete far girare il più possibile. Oggi insieme a mia figlia di 4 anni ed altre amiche con i corrispettivi figli abbiamo trascorso una serata insieme ,verso le ore 22.15 ci siamo salutate ed in gruppo abbiamo accompagnato un’amica con i 2 figli a casa,giunti a destinazione,precisamente Orta di Atella via Lucio Battisti ,lei scende e si incammina verso il cancello tenendo i suoi bimbi per mano, quando ad un certo punto un BMW x1 bianco si accosta alla nostra macchina il conducente scende lasciando lo sportello dell’auto aperta e si dirige verso la nostra amica chiedendole di voler abbracciare uno dei suoi figli al che lei rifiutandosi ha pianto ed io sono scesa dall’auto per capire cosa stesse accadendo ….Cmq per non dilungarmi ulteriormente questi volevano rapire il bambino fortunatamente sono riuscita a metterli in salvo e scappare in macchina perché avevano insistentemente l’intenzione di rapire uno dei bambini(non siamo riuscite a capire precisamente di che nazionalità fossero).Concludo e vi consiglio di stare attenti ,mi scuso per la grammatica ma sono molto provata”.