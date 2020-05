LA FOTO. AVERSA. Migliaia di persone in strada nel primo sabato libero. Le mascherine ci sono, il distanziamento sociale…

AVERSA – È importante è che tutti noi ci rendiamo conto che non serve solo la mascherina. Questa è un dispositivo di protezione individuale, ma come tutti i virologi e gli esperti hanno sottolineato, anche il distanziamento sociale è importante, anzi, è la risorsa più importante per contrastare il coronavirus.

Pare che questo non sia stato ben recepito ad Aversa, ieri pomeriggio, dove una quantità enorme di persone si è riversata in strada, come vedete in foto, su via Roma. La nostra speranza, a questo punto è che le mascherine, almeno, siano state indossate correttamente.