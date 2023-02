LA FOTO. CASERTA. Alla guida della sua auto ne perde il controllo e si schianta contro un palo della luce

E’ accaduto questo pomeriggio nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco

CASERTA – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo della luce. E’ quanto accaduto questo pomeriggio nei pressi della caserma dei vigili del fuoco a Caserta. Una donna alla guida di una Hyundai, per cause ancora in fase d’accertamento, ha perso il controllo dell’auto in curva andando a finire contro un palo della pubblica illuminazione che, in seguito all’impatto, è crollato al suolo. La donna avrebbe riportato lesioni di poco conto mentre l’auto è stata pesantemente danneggiata.