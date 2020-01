LA FOTO. CASERTA. L’albero crolla nel Rione Vanvitelli, così è bloccato il passaggio per disabili e passeggini

CASERTA (red.cro.) – Più che il crollo in sé, a cui non pare corretto dare la colpa all’amministrazione comunale che non ci pare gestisca il vento, fortissimo soffiato nei giorni passati, è la manutenzione (prima) e la rimozione (dopo), quest’ultima mai avvenuta. Le lamentele arrivano come spesso accade tramite i social e ad alzare la voce e i punti esclamativi nei post e nei commenti sono i residenti del rione Vanvitelli a Caserta. Probabilmente la cosa più fastidiosa di tutta questa situazione è che il tronco crollato per il forte vento ha ostruito il passaggio pedonale. Sì, si può passare sulle aiuole, ma disabili, anziani e mamme con i passeggini hanno l’alt, una strada bloccata da questo arbusto, ancora lì.