LA FOTO CHE OFFENDE. Ospedale di Caserta, pazienti appena operati alzati di peso nel corridoio. Vergogna al Reparto Otorino

CASERTA – Guardate questa foto da noi opportunamente censurata a tutela della privacy delle persone in essa ritratte. Guardatela, perché al di là delle chiacchiere, delle guerre interne, della qualità delle persone che esercitano l’attività di gestione, questa è carta che canta.

Una foto diventa fatto oggettivo più di mille parole, più di mille ricostruzioni per sentito dire o anche fondate (come sono sempre le nostre) su atti amministrativi pubblici e ufficiali.



Pubblicati non lo possiamo dire sempre perché in questo luogo dove la corruzione e la cattiva gestione del pubblico danaro la fanno da padroni, capita spesso, anzi molto spesso, che il ladrone o il marpione di turno faccia in modo di non mettere a disposizione dei cittadini o dei giornalisti (che fanno veramente questo lavoro) quei documenti attraverso cui esercitano la propria potestà e attraverso cui tante volte compiono reati che rimangono impuniti nel 99% dei casi.Una fotografia come questa, invece, facilita il compito.Si tratta di una paziente dell’ospedale civile di Caserta appena uscita dalla sala operatoria.Il volto lo abbiamo travisato, ma si vede la tipica barella e la flebo.

Ci troviamo nel reparto di Otorinolaringolatria. O meglio, in un reparto nomade, zingaro, che, con tutto il rispetto dell’etnia Rom viene gestito, in questo periodo, molto peggio di come i simpatici importati dalle zone dell’est europeo che li hanno ospitati per la maggior parte degli anni, organizzano i loro campi, quelli definiti in maniera impropria campi profughi.

Beh, forse in un campo profughi troverebbero una soluzione migliore per trasportare la paziente nella sua stanza.

Ma questo non è certo colpa degli infermieri e del personale, che anzi si sacrifica accollandosi il disagio che non dovrebbe ricadere su di loro, del disastro organizzativo di chi l’ospedale e questo reparto guidano, intascando chi 3mila, chi 4mila, chi 5mila e via via a salire fino al sontuoso stipendio del neo-commissario Mariano.

Ricordate l’ultimo nostro articolo? Scrivevamo della modalità demenziale con cui era stata gestita una vicenda prevedibile e dunque in ben altro modo organizzabile: i lavori della vecchia palazzina che ha ospitato, tra gli altri, in quello conosciuto come il Padiglione D, il reparto di Malattie Infettive. Neanche si trattasse di un ambulatorio, quando in realtà è una Unità Operativa Complessa con un primario sacramentato.

Prestate un attimo la vostra attenzione, perché sembra il gioco del domino, azionato da un gruppo di cretini.

Abbiamo scritto sembra, perché così è la sua apparenza. Dunque, per evitare incomprensioni, chiariamo sin da ora che la tipologia del cretino da noi utilizzata si collega alla modalità del meccanismo logistico e non assolutamente alle persone che questo meccanismo hanno potuto azionare.

Dunque, una cretineria evidente, che non può essere personalizzabile almeno in prima battuta.

Le Malattie Infettive vengono, qualche tempo fa, sistemate nel reparto di Otorinolaringoiatria.

Uno che non è cretino, è portato a pensare che quest’ultima area di cura ospedaliera, proprio perché quei lavori erano una cosa nota da mesi e mesi, sia stata a sua volta collocata in un’altra area efficacemente attrezzata, quantomeno sufficientemente attrezzata.

E invece no.

Nelle stanze 28 e 29, questa barella entra per un pelo, ma non ha lo spazio per traslare il povero paziente appena operato, che, come si suol dire è più morto che vivo, dalla stessa barella al letto.

E allora si osa quello che in un campo profughi non si oserebbe: si tira il letto fuori dalla stanza, si prende di peso con il lenzuolo il neo-operato, pregando Dio che non sia una buona forchetta, e lo si colloca nel letto.

Finita questa manovra, ci si mette al volante del giaciglio, che fortunatamente ha le ruote, e si ritorna nella stanza ricollocandolo al suo posto di partenza. Ora, se questa è una cosa degna di un ospedale del 2020 ditecelo. Non è degna, ma siccome qui siamo a Caserta anche questa foto sarà tranquillamente assorbita e nessuna indignazione creativa, rivoluzionaria, si leverà.

Al riguardo, ci piacerebbe sapere se esiste ancora ed eventualmente in quale eremo si è ritirato il tribunale dei diritti del malato, che rispetto a una roba del genere dovrebbe organizzare una protesta fragorosa e implacabile.

Ci siamo informati e ci hanno detto che i due livelli direttivi del reparto sono il primario dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, Marco Manola, approdato da 6 mesi circa come terzo classificato del concorso e, per quello che riguarda il Comparto, il caposala Raffaele Zevi, il quale reca anche un cognome importante e prestigioso.

Meno prestigioso è il modo in cui Zevi, che ci dicono essere un sindacalista, non attivi, magari dopo aver informato il primario, che a sua volta non dovrebbe sopportare situazioni del genere, tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione dei sindacati per denunciare le cose che non vanno.

Scusate, ma se un sindacato, qualsiasi esso sia, non si batte per cose come questa, non si batte a difesa dei pazienti ma anche dei dipendenti, che essendo costretti a compiere azioni diverse da quelle stabilite dai protocolli, rischiano anche di passare qualche guaio.

Eppure la stanza del caposala viene segnalata sempre densamente popolata dei suoi iscritti.

Il primario Manola potrebbe per esempio intrufolarsi, qualche volta, giusto per capire se quelle udienze siano finalizzate, durante l’orario di servizio, alla realizzazione del bene comune, cioè di quello dei pazienti o dei lavoratori, o se invece siano orientate a discutere di altre cose.