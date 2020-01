LA FOTO-DENUNCIA. Familiari costretti a inserire la tomba del defunto nel loculo con le proprie mani

PARETE (red.cro.) – “Nn so a voi se è normale che dopo aver pagato al comune per il seppellimento stamattina non c’era nessuno e i parenti hanno dovuto farlo con le proprie mani😡😡😡😡assurdo“. Ha deciso di commentare così, aggiungendo anche la foto, la signora Annateresa, per raccontare anche tramite Facebook quello che pare un assurdo inconveniente giunto in un momento di dolore e lutto. La famiglia di Annateresa era giunta al cimitero comunale di Parete per poter dare degna sepoltura alla zia della signora, spirata. La donna spiega di aver pagato tutto per il seppellimento della congiunta e di aver avuto poi l’amara sorpresa. Come si vede in foto, sono gli stessi parenti della donna scomparsa, con enorme fatica, considerata la difficoltà di un’azione simile, a riporre la bara nel loculo previsto.

Inevitabilmente, un caso del genere ha provocato un’ondata di indignazione, soprattutto contro l’amministrazione comunale. Nel caso dal comune di Parete si volesse chiarire questa querelle, noi di CasertaCe restiamo a disposizione sia dell’ente che, nel caso, dei familiari della defunta.

IL POST COMPLETO