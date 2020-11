LA FOTO. Ladri sventrano e svaligiano il bar “L’incontro”. Colpi di pistola…

SAN FELICE A CANCELLO (Lidia e Christian de Angelis) – Ladri organizzati svaligiano bar ed esplodono colpi in aria. Stanotte intorno all’una circa ignoti malviventi hanno preso di mira il bar “L’incontro” di San Felice per la più “classica” delle spaccate con auto-ariete.

Utilizzando una Panda di colore blu metallizzato hanno sfondato la vetrina del bar. L’auto aveva un doppio compito: sia quello di aprire un varco nel locale, mentre i banditi per caricare la merce hanno utilizzato una seconda vettura una Fiat 500 di colore nero, con già il portabagagli aperto per caricare il bottino. I quattro balordi, con tute scure, passamontagna e guanti dopo aver aperto il varco per inibire i residenti hanno esploso dei colpi di pistola in aria, hanno saccheggiato il negozio e si sono dati alla fuga. Nel frattempo l’antifurto ha allertato i titolari e le forze dell’ordine giunte in loco.

Attraverso le immagini di sorveglianza del locale e della zona gli inquirenti stanno indagando per risalire all’identità dei criminali esperti. Ingenti i danni subito dal negoziante.