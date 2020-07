LA FOTO. L’ASI PEGGIO DELLA COREA DEL NORD. I Canciello si fanno intitolare una strada con cartello parallelo alla mega insegna Marican

Battute a parte, è questione di mentalità, di cultura, di know-how. Ma se nessuno interviene, non si dovrà solamente affrontare il nodo dell’esistenza e della non esistenza di reati, ma anche quello dell’imbarbarimento imbarazzante di un contesto istituzionale sempre più trasformato in baraccone

TEVEROLA (g.g.) – Alla coreaizizzazione dell’Asi di Caserta noi rispondiamo con sobria compostezza. E’ chiaro che in situazioni come questa che andremo a raccontare, il retroterra culturale e familiare conta nell’esposizione di sé e nel modo in cui ci si rapporta ad obiettivi, anche importanti, raggiunti nella propria esistenza. Nel senso che c’è modo e modo. E così, dopo aver lavorato come è giusto fare quando c’è di mezzo un personaggio pubblico, una persona che gestisce il danaro del popolo, sulla vita e soprattutto sulle opere dei familiari della presidente Asi Raffaela Pignetti, comprendiamo molto meglio certe sue reazioni. Stessa cosa dicasi per i Canciello. Non facciamo fatica, a questo punto, nel trovare una spiegazione a questo feeling straordinario tra gli ex coltivatori di asparagi e l’impiegata di banca aversana. C’è un comune sentire, forse addirittura un humus, che li rende armonici. In poche parole, pur non conoscendo personalmente né il Ferdinando Canciello, cioè il leader di famiglia, né la seconda citata, abbiamo letto a sufficienza, soprattutto nelle esternazioni Facebook di una sempre inquietissima e spiritatissima presidentessa, di un’attitudine ad una visione pragmaticissima dell’esistenza. Ognuno di noi consuma quotidiani compromessi con la vita nel momento in cui, per dialogare con il prossimo, aggiusta il tiro, si adatta, si adegua, allo scopo di comunicare, di prendere la parte buona di ciò che gli serve di questa comunicazione, sopportando, invece, la parte cattiva, e ripagandola con la scelta del buon viso che si fa al cattivo gioco. Solo in casi rarissimi si crea un feeling tale tra due persone in cui nessuna di queste concepisce ed articola un solo pensiero recondito, spesso inconfessabile, su chi le sta di fronte. A questi casi eccezionali appartiene a nostro avviso il rapporto tra Canciello e la Pignetti: fodero e spada. Gemelli poco diversi nella concezione di quello che dev’essere il rapporto tra la modalità di relazione tra settore privato e settore pubblico. Dio li fa e poi li accoppia, e potremmo continuare all’infinito.

Per cui, stamattina c’è che si stupisce avendo letto che una strada, una delle tante costruite in area Asi dai Canciello, i medesimi se la sono, addirittura, intitolata. In verità, la competenza sulla toponomastica interna delle aree devolute dai comuni al Consorzio Asi passa a quest’ultimo e dunque l’intitolazione a Mario Canciello, che il sito ufficiale di Marican definisce il creatore della società, è frutto di una deliberazione formale della stessa Asi. Non ci stupirebbe se ciò fosse avvenuto durante la gestione Pignetti per i motivi appena citati. Ma non ci stupirebbe neppure se l’operazione fosse stata realizzata dal governo precedente, imperniato sul rapporto Piero Cappello-Filippo Fecondo, poiché quest’ultimo, a proposito di empatie biologiche, è rimasto tanto legato alla famiglia Canciello, che già era strettissima interlocutrice di quella gestione Asi, al punto da essere diventato uno dei progettisti di fiducia, come ci siamo accorti (strabuzzando più volte gli occhi) venendo in possesso dell’ormai famoso quanto famigerato progetto per l’edificazione di un polo della logistica, all’interno degli ugualmente famosissimi 250 mila metri quadrati appartenenti al comune di Carinaro. Progetto a cui abbiamo dedicato, tra quest’anno e l’anno scorso, una decina di puntate di un’inchiesta (le potrete trovare nell’apposta sezione, cliccando QUI) grande come grande è stata la vergognosa esplicazione che i poteri pubblici hanno dato nel corso di questa procedura.

Viale Mario Canciello, dunque. E non da un’altra parte, distanziato dai “gioielli” di famiglia. Neanche di 50 metri hanno spostato l’indicazione, così come si vede dalla foto che pubblichiamo. La tabella metallica, infatti, è stata posizionata con riga e compasso, in modo da essere perfettamente simmetrica all’immancabile marchio Marican che campeggia su uno delle centinaia e centinaia di capannoni, grazie ai quali le Aree di sviluppo industriale di Caserta si sono trasformate in Aree di sviluppo immobiliare di Caserta, o Asim, che dir si voglia.

Potremmo dilungarci, cazzeggiando alla grande e ricercando riferimenti storici spassosi da utilizzare come traslati retorici, ma ne facciamo solo uno perché, a nostro avviso, questo è il più efficace per far capire quale sia la filosofia, il retroterra, il know-how di cui scrivevamo all’inizio di questo articolo, che guida scelte importantissime per il futuro economico e sociale di questa terra. Insomma, se Ferdinando Canciello e i suoi fratelli chiedono ed ottengono di dedicare al loro genitore, fondatore dell’azienda di una prima ventina di società Marican, oggi arrivate a varcare quota 100, una strada che costeggia un mega capannone, la cui proprietà è stata acquisita attraverso una a dir poco disinvolta modalità di trasmissione da parte dell’ente pubblico, cioè da parte dell’Asi, ti rimane al netto in concetto di appropriazione, debita o indebita non lo sappiamo almeno per il momento. Mentre sappiamo che, quando un individuo, o un gruppo di individui, si immedesimano nella propria attività al punto da trasformarla in una sorta di missione salvifica, che cancella ogni tratto di distinzione tra quello che dovrebbe essere prevalente, fondamentale pubblico interesse e il complementare interesse privato, siamo dentro ad una trama monocratica, dittatoriale, molto più che autoritaria. Una trama in cui il dittatore, o i dittatori, finiscono per perdere ogni percezione della distinzione tra pubblico e privato, sovrapponendo prima e fagocitando poi, nella loro persona il concetto stesso di bene pubblico, con la democrazia che diviene una “grande sconosciuta”.

Se i Canciello hanno pensato che intitolare un viale, che comunque resta un bene pubblico, al proprio genitore, relazionandolo a quel capannone sul quale campeggia a caratteri cubitali la scritta Marican, vuol dire che, seppur in sedicesimi, nel perimetro territoriale dell’Asi di Caserta, specificatamente in quello di Aversa Nord, si vive la stessa condizione particolarissima che ha vissuto la Corea del Nord dalla famosa guerra degli anni 50′ in poi. Un miscuglio tra monocrazia comunista, culto della personalità tipico delle civiltà orientali e concezione esoterico-privatistica, nitidamente tendente al cafonal, del potere.

In principio fu Kim Il Sung, che nella costituzione è definito come “Presidente Eterno“. In realtà, l’eternità non lo attraversò e quando morì non ci fu, come è accaduto e ancora accade nelle cosiddette democrazie popolari, un processo di successione che lancia alla guida del Paese un altra figura, ma una semplice trasmissione dinastica al figlio Kim Jong Il, chiamato molto più sobriamente “Caro Leader“. Dopo il figlio è arrivato il nipote, cioè l’attuale capo della Corea del Nord, Kim Jong Un, che esordì con una carineria, facendo sbranare vivo lo zio da un muta di cani che aveva tenuto a digiuno per giorni, e che oggi, viene definito, in questo caso sì, molto finemente, “Grande Successore“, che evoca l’antica definizione del “Grande Timoniere”, Mao Tse-Tung, dopo essere passato per l’appellativo-spot “Compagno Brillante“.

E questo è. Le istituzioni, che dovrebbero svolgere attività di presidio sulla corretta gestione della cosa pubblica, continuano a lasciar fare. In questa maniera, si arriverà ad una condizione di dichiarazione di indipendenza con tanto di presidio militare di un pezzo di territorio italiano e della provincia di Caserta.

In questi giorni, corre il 5oesimo anniversario della rivolta di Reggio Calabria. In quella circostanza, due quartieri della città in sommossa, dopo essere stata privata del rango del capoluogo di regione, si dichiararono, per l’appunto, territorio indipendente dall’Italia, come la “Repubblica di Sbarre” e il “Gran ducato di Santa Caterina“, dentro ai quali, in quei giorni folli dell’estate 1970, neanche la polizia poteva più entrare, in quanto zone presidiate da milizie paramilitari formate da cittadini.

Nelle aree industriali di Aversa Nord mancano solo le milizie, ma pare che Canciello si stiano già attrezzando.