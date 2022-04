LA FOTO. MADDALONI. Ubriaco e a torso nudo si fa “un bagno” in piazza della Pace

MADDALONI – Nella giornata di oggi, domenica, un 45enne di Maddaloni, in evidente stato di ubriachezza si è lanciato nella fontana di piazza della Pace, per poi restare comodamente a mollo.

L’uomo, a torso nudo e accompagnato da una bottiglia di birra, ha inspiegabilmente iniziato prima a spogliarsi della maglietta per poi gettarsi nella fontana della piazza.

La scena ha sorpreso tutti, ma non più di tanto perché già prima di entrare nell’acqua aveva iniziato uno strano monologo, proferendo frasi senza senso.

Pare che l’uomo non sia un novellino relativamente a delle stranezze in città, essendo stato protagonista del caos avvenuto in un bar di via Caudina pochi giorni fa, quando furono costretti ad intervenire gli uomini della municipale e anche i carabinieri.