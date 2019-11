AILANO (red.cro.) – Si è temuto il peggio quando questa mattina, ad Ailano, un masso di enormi dimensioni è franato in strada. Sul posto sono giunti i carabinieri e la locale Protezione civile per aiutare le due famiglie che risiedono proprio a due passi dal masso caduto. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni del maltempo che imperva senza soluzione di continuità iniziano ad essere ingenti e preoccupanti