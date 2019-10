LA FOTO MARCIANISE. E per forza G.B. Valentino sta facendo di tutto: se cade Velardi sfumano centinaia di migliaia di euro di incarichi all’Idrico per la moglie avvocato

MARCIANISE – Offerte di ogni genere, promesse di un luminoso futuro politico dentro ai meccanismi della gestione.

Il sindaco Antronello Velardi ha ordinando il pressing finale allo scopo di recuperare quei due voti che servono a lui per sovrappivere, a Marcianise per morire.



I messaggeri sono stati scelti tra i consiglieri più motivati.Di Pino Riccio scriveremo nei prossimi giorni perché meritano approfondimento le notizie che danno per certa la promozione ad area commerciale, quindi edificabile, di un terreno a lui ascrivibile nello schema di Puc licenziato all’ultimo minuto dalla giunta comunale, prima di inaugurare l’ennesima rappresentazione teatrale delle finte dimissioni.Un’informazione che va combinata con l’elenco dei permessi a costruire chiesti e ottenuti dall’Ufficio Tecnico Comunale, che contiene anche il nome di qualche esponente dell’opposizione.

Siccome Pino Riccio, dunque, va affrontata allargando lo spettro della valutazione, non limitandosi alla sola vicenda della corsia preferenziale ottenuta con l’ormai famosa concessione per i lavori del capannone industriale di cui Riccio è progettista.

Oggi, però, l’onore delle cronache lo merita Giovan Battista Valentino, letteralmente scatenato nel tentativo di convincere due tra Buonanno, Tommaso Acconcia, Galantuomo e Laurenza a rinnegare se stessi e la firma da loro apposta in calce alle nove pagine della mozione di sfiducia che ancdrà in discussione domani, lunedì, a partire dalle 17.

Comprensibile lo stato di grande agitazione di Valentino.

Mentre, infatti, per Velardi la perdita della fascia tricolore si produrrebbe in un disastro emotivo, mentre sul piano materiale, al netto della necessità, peraltro non scontata, di recarsi al lavoro ogni giorno, la situazione rimarrebbe intonsa, sollevando però i contribuenti di Marcianise dal salasso a cui sono stati sottoposti per pagare i permessi del sindaco, certificati dal suo amico Onofrio Tartaglione, per Valentino non è una questione emotiva.

Il tenace consigliere comunale, infatti, si emoziona sì, ma questo moto dello spirito non è una roba che gli capita per una questione di tipo politico.

Il suo non è mai stato, d’altronde, un esercizio legato alla fedeltà, ad un credo piuttosto che ad un altro, a un partito a cui collega una propria ideologia.

In lui l’emozione è un effetto di una concretezza, di un realismo che vengono danneggiati da una politica quando questa va da un’altra parte rispetto ai piani del simpatico G.B.

Fondamentalmente, ammesso e non concesso che domani sera fosse approvata la mozione di sfiducia e il sindaco cadesse, l’effetto si produrrebbe più fuori dal consiglio che nel consiglio comunale.

Il voto pesante che il Comune di Marcianise esprime nell’assemblea del Consorzio Idrico verrebbe messo in freezer per alcuni mesi, aggiungiamo noi finalmente, dal commissario prefettizio.

E siccome quel voto di Marcianise contribuisce pesantemente al mantenimento del quadro di intese personali che tiene in sella il presidente Pasquale Di Biasio, il vice Palmieri e tutta l’allegra compagnia, ecco che il peso specifico di Giovan Battista Valentino, che del voto idrico è il custode, precipiterebbe.

La conseguenza inciderebbe sulla linea di bilancio della famiglia del consigliere comunale, dato che, come abbiamo scritto in passato, Rachele Barbarano, valente avvocato, è tanto valente da aver ricevuto incarichi diretti dal consorzio per diverse migliaia di euro, peraltro lestamente liquidati da un ente che ha un plotone di creditori che attendono da anni, forse da decenni, di essere pagati.

Sarebbe una sorta di smobilitazione che cambierebbe anche le abitudini esistenziali della famiglia Valentino – Barbarano. Siccome la nostra sede è a 50 metri dal Consorzio Idrico, quella di G.B. è, infatti, diventata, una figura familiare per noi.

Raro che ci sia una mattinata che non lo veda presente, non si sa a che titolo, perché lui formalmente cariche non ne ha, negli uffici del Consorzio Idrico di Caserta.

Probabilmente è lì anche per dare un’occhiata al modo con cui l’impresa della famiglia di sua moglie gestisce i prati e le aree verdi dell’Idrico, ovviamente non in maniera gratuita e non certo per effetto di gare d’appalto con procedure aperte, con offerta economica e tecnica.

Se domani sera Valentino non sarà più consigliere comunale potrà chiedere a De Biasio un’assunzione al Consorzio, così ci va anche di pomeriggio, dato che al Comune di Marcianise non avrebbe più motivo di recarsi.

Ecco perché, come dimostrano anche alcune fotografie finite in rete in questi ultimi giorni, Valentino compie dei simpatici agguati ai vari Buonanno e Acconcia, che considera evidentemente, tra i firmatari della mozione di sfiducia, coloro i quali, in questa vigilia, possono ancora essere sensibili a qualche avance.

Lo pensa lui, Valentino, perché è difficile ritenere che persone dimostratesi dignitose e coraggiose nel momento in cui si sono rifiutati di consegnare definitivamente l’anima al diavolo, e dunque hanno firmato la mozione di sfiducia, possano ora, in base ad un mercanteggiare politico che è evidentemente nella mentalità di Valentino, compiere una clamorosa marcia indietro.

Noi non ci crediamo per un motivo molto semplice: si tratta di persone che effettivamente, nel 2016, hanno creduto, non conoscendolo come lo conoscevamo noi, che Velardi potesse rappresentare una grande novità, potesse esprimere uno spirito innovativo, alla gestione della cosa pubblica.

Dopo averci creduto e dopo aver appoggiato questa struttura di governo per tre anni e più, non per tre giorni, hanno realizzato e si sono convinti, ripetiamo, dopo tre anni e non dopo tre giorni, che quel progetto appoggiato in buona fede si era poi tradotto, al di là degli aspetti caratteriali del primo cittadino, in un totale fallimento, in un arretramento micidiale della loro città, subissata dalle chiacchiere tanto roboanti quanto desolatamente inconcludenti.

Insomma una posizione politica solida, fondata su una convinzione gradualmente maturata e non a caso travasata in una mozione di sfiducia, roba diversa ed esponenzialmente più nobile e seria di una firma apposta nottetempo al riparo di uno studio notarile.