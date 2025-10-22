LA FOTO. MARCIANISE. Maxi discarica abusiva: sequestrate SEI TONNELLATE di rifiuti

A pochi passi dalle abitazioni, un vero e proprio deposito abusivo: rifiuti edili, pneumatici e plastica abbandonati in via XXV Aprile. I carabinieri sequestrano l’area e avviano le indagini per risalire ai responsabili

MARCIANISE – Un altro angolo di Marcianise trasformato in pattumiera. È quanto emerso questa mattina in via XXV Aprile, dove i carabinieri della locale stazione hanno scoperto un vero e proprio deposito abusivo a cielo aperto. A pochi passi dalle abitazioni, tra l’erba e la strada, si estendevano rifiuti di ogni tipo: scarti edili, guaine, plastiche, copertoni usurati e persino immondizia domestica.

Il cumulo, esteso per circa dieci metri cubi, superava le sei tonnellate di peso. Un’enormità. Il terreno è stato subito posto sotto sequestro, mentre è scattata la segnalazione alle autorità competenti per avviare il processo di bonifica.

Secondo i militari, l’area veniva usata da tempo come punto di sversamento illecito, ma non essendoci telecamere, al momento non è stato possibile identificare i responsabili. Il reato ipotizzato è gestione non autorizzata di rifiuti.

Il ritrovamento rientra in un piano di controlli ambientali intensificati nelle ultime settimane sul territorio marcianisano, dove l’abbandono indiscriminato dei rifiuti resta una piaga diffusa.

Le indagini continuano per risalire a chi ha utilizzato via XXV Aprile come discarica privata, violando l’ambiente e le regole del vivere civile.