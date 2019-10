😂😂😂LA FOTO. ORMAI E’ TEVEROLLYWOOD WALK OF FAME. I Canciello festeggiano Vega 52. Hanno comprato la terra da un’ucraina. Presidente Pignetti ridia trasparenza al suo albo pretorio

TEVEROLA (g.g.) – Le palme già ci sono; la Bentley che ne parliamo a fare, è sempre pronta e fiammante accanto alla Ferrari e alla Lamborghini. Insomma, tutto è pronto per quando, e con questo ritmo accadrà presto, la famiglia Canciello inaugurerà il capannone di proprietà della società Marican Vega 100. A quel punto, neppure la rivista Forbes (CLICCA QUI) potrà ignorare gli imprenditori di Frattamaggiore, trapiantatissimi nel comparto industriale di Aversa Nord. Saranno cento società , ognuna delle quali titolare di un capannone industriale. I Canciello meriteranno una copertina del magazine di economia più importane le mondo, anche non essendo, almeno per i momento, nella classifica dei 100 più ricchi del pianeta. Ma la loro peculiarità è unica nel suo genere. Forbes dovrà occuparsi di loro perché sono quelli che hanno fatto fare più quattrini ai notai, in questa sorta di frenesia compulsiva da costituzione societaria.

E allora, il futuro è già ad un passo: al centesimo Marican, le palme faranno ombra a quello che sarà chiamato Teverollywood Walk of Fame. In pratica, una riproposizione locale della celeberrima Hollywood Walk of Fame, cioè i marciapiedi lastricati di stelle, dedicate a grandi star del cinema e non solo, del passato e anche viventi.



Lasarà quella di, il più estroso dei fratelli partiti da zero, da un. La seconda avrà l’effige graziosa (aggettivo continente, speriamo) diÂ, che hal’autentica fioritura di Marican e di Vega, iniziata già al tempo della. Dato che ci troviamo, assegniamo anche la terza stella a, cioè il regista, una roba alla James Cameron, alla Steven Spielberg, il dominus politico di tutto ciò.Ad oggi, martedì 8 ottobre, siamo arrivati aÂ. Fresca, fresca, quasi di giornata. Nella foto, potete vedere lo striscione che introduce all’area dove nascerà l’ennesimo capannone dellaÂ. Si tratta di un, o meglio, forse cedut,o ma non è detto che sia andata proprio così, dalla, con sede aÂ, aÂ. Nome che quando lo scriviamo ci sembra sempre di declinare le generalità di un androide.A firmare l’atto di cessione (o, chissà , di vendita) è stata la signora, di nazionalità ucraina, amministratore unico e legale rappresentante della Ecotech, azienda che si occupa di bonifiche e di cose simili e che nelha il suo riferimento proprietario.La, checche appaia. Il problema è che si tratta di unaÂ, di una indomabile puledrina di razza (alt con l’avvocato! Chieda al suo pigmalione Stefano Graziano chi erano i cavalli di razza della Democrazia Cristiana e scoprirà che è l’ennesimo complimento che le rivolgiamo) che non si rende conto di un fatto molto importante e delicato:, in modo da non farceli leggere,Âche spesso scadono in illazioni. E allora,, noi non possiamo fare la figura dei coglioni e quindi la domanda la dobbiamo formulare, visto che lei priva noi e tutti i cittadini, pagando le tasse, che contribuiscono al suo, della possibilità di controllare democraticamente il modo con cui lei e i suoi, amministrano un Asi che sembra, anzi, è,“Odissea nello Spazio, Guerre Stellari, Star Trek e Goldrake (e dato che ci troviamo, aggiungiamo anche una supercazzola)”ÂE se ne ha acquistato la proprietà la signora Gaima,che sostituisce l’alienante nel suo diritto di disporre di quel terreno per edificare immobili industriali?riscattando il suo passato, soprattutto quello dei tempi andati della gestione Cappello-Fecondo,, disegnando un modello di gestione delle aree consortili, con un Asi totalmente silenzioso che non esprimeva alcun atto che si chiudevano con la forma di una concessione edilizia del comune?

Tutte queste domande sarebbero inutili se la presidente Pignetti compisse, come noi auspichiamo, un atto di resipiscenza, ricostituendo la legalità democratica e rimettendo in rete gli atti pubblici approvati dal Comitato direttivo.