LA FOTO. Ragazzino disabile preso a pugni in strada. La rabbia della madre affidato ai social

VILLA DI BRIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Ragazzino disabile aggredito in strada, la rabbia della madre. L’altra sera presso l’ex villa sportiva, un giovane di 16 anni Michele affetto da una disabilità è stato aggredito senza motivo da un 23enne, che lo ha colpito con un pugno nell’occhio come si vede nella foto pubblicata sui social dalla madre del giovane. Questo ennesimo atto di violenza ha indignato l’intera comunità, sia per la violenza gratuita sia perché la vittima è più debole degli altri adolescenti, indifeso, pur avendo una famiglia forte alle spalle che lo protegge e si prende cura di lui.

La donna ha però voluto sfogarsi sui social per denunciare l’accaduto affinché il dilagarsi di questi episodi sempre più comuni tra i giovani, finisca il prima possibile. Questa le parole della donna, Rosa B., affidate al web: “Stasera alla ex villa sport è successo un episodio al quanto spiacevole… Voglio avvisare a tt il paese che mio figlio Michele ha una famiglia alle spalle che per lui farebbe di tt… Mi auguro che non si ripeta più perché la prossima volta non faremo sconti a nessuno”. L’episodio è stato denunciato.