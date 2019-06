LA FOTO. Terrore a Caserta: uomo armato in tenuta militare si barrica in un bar. Trattativa fallita. Ferito dalle Forze dell’Ordine

CASERTA – Scene di terrore, ma stavolta sul serio, e non esercitando la lingua del ‘cronachese’, in via Vescovo Natale dentro e davanti il Chimera Bar nel cuore di Rione Tescione: un uomo è entrato indossando abbigliamento militare e brandendo una pistola, non si sa ancora se vera o meno. Clienti e titolari terrorizzati ed arrivo sul posto di Carabinieri e Polizia.

È iniziato un breve e concitato colloquio. Una sorta di trattativa per indurre questa persona che chiamavano Gianfranco, probabilmente con qualche turba psichica, ad uscire disarmato.



Non l’ha fatto, anzi. È uscito brandendo la pistola. A quel punto sarebbero partiti dei colpi dalle armi delle Forze dell’Ordine. L’uomo, colpito, è caduto a terra ed ora si trova ricoverato nell’ospedale civile di Caserta. Davanti al bar una macchia di sangue ma soprattutto terrore che ancora adesso si legge negli occhi di chi ha vissuto questi terribili minuti.Tra poco altri aggiornamenti.

