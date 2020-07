LA LETTERA. Il consigliere Stefano Masi: “I Canciello hanno presentato ricorso al Tar sulla concessione relativa ai 25 ettari. Sindaco, altro che tempesta in un bicchiere d’acqua”

Ci scrive e volentieri pubblichiamo quello che oggi è divenuto una componente, peraltro autonoma, dell’opposizione democratica. Le tante ombre che persistono su questa mefitica vicenda

Gentile direttore Guarino,

sento il dovere di inoltrarLe questa lettera aperta in quanto è impossibile non riconoscere al giornale che dirige non solo il merito di esser stato l’unico ad aver dato risalto ad una vicenda più unica che rara – un commissario prefettizio che si arroga il diritto di stravolgere gli equilibri urbanistici di una comunità – ma anche di essersi fatto promotore di un’approfondita inchiesta giornalistica sulla legittimità del relativo procedimento amministrativo, e ciò anche sopperendo a una inspiegabile indifferenza dell’amministrazione carinarese, dei suoi uffici e, perché no, a un assordante silenzio della Prefettura di Caserta.

È, infatti, inoppugnabile verità che ogni significativo atto amministrativo prodotto sulla vicenda è stato frutto, solo e soltanto, di impulsi esterni all’amministrazione locale: mi riferisco non tanto alle mie dimissioni ma al risalto che la vicenda politico-amministrativa ha avuto grazie alla sua pregevole e pervicace inchiesta giornalistica.

Mi piace pensare che, un giorno non molto lontano, la mia comunità le riconoscerà questi meriti ed esprimerà nei suoi confronti parole di sincera gratitudine.

Premesso ciò, le scrivo per informarla di fatti nuovi che meritano di esser portati a conoscenza dei tantissimi che hanno seguito con vivo interesse la sua inchiesta giornalistica e che mi auguro riusciranno a ravvivare il dibattito politico locale, sonnacchioso se non proprio pavido, sulla variante urbanistica approvata dal commissario, riportando l’attenzione al cuore del problema.

È notizia di questi giorni che la società Marican ha impugnato al Tar Campania il rigetto del permesso a costruire emesso a fine maggio dagli uffici comunali.

Naturalmente è noto a chi scrive che l’art. 24 della nostra Costituzione garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e di questo non possiamo che esser tutti lieti, trattandosi di uno dei più nobili principi che la Carta sancisce a tutela della nostra soggettività giuridica, ma il giudizio promosso dalla società Marican ci pone nella condizione di fare alcune considerazioni di natura politica.

È, innanzi tutto, evidente che il predetto contenzioso, e mi rammarica sinceramente evidenziarlo, scioglie come neve al sole la risibile prospettazione che il sindaco Nicola Affinito aveva fatto delle mie dimissioni.

Mi sono sentito dire, infatti, che le mie scelte erano state una tempesta in un bicchier d’acqua, stante il provvedimento degli uffici che, a dir del sindaco, aveva messo una pietra tombale su tutta la vicenda.

Rispetto al singolare ma autorevole commento, ebbi modo di consigliare pubblicamente al caro Affinito di evitare toni trionfalistici, essendo l’atto degli uffici un atto che poteva essere impugnato e annullato anche per ingenui vizi formali e/o procedurali. E, sopra tutto, che ci trovavamo al cospetto di un provvedimento che definiva la vicenda solo parzialmente, essendo ancora in vigore la variante urbanistica sulla quale doveva e deve deliberare il Consiglio comunale, al fine di completare la procedura amministrativa soltanto avviata dagli uffici.

Naturalmente non sono stato ascoltato, e non certamente perché non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, ma più probabilmente perché l’amministrazione comunale continua ad avvalersi dei consigli giuridici di chi quel procedimento l’ha prima avviato e concluso e poi non ha proficuamente collaborato perché venisse acquisita un’autorevole consulenza urbanistica.

Che dire? È proprio vero: dove c’è gusto non c’è perdenza!

Ma tutto ciò, e forse questo è più interessante, ci pone nella condizione di avanzare degli interrogativi.

Ora che la “prodigiosa” attività amministrativa posta in essere dagli uffici comunali è sub-iudice, cosa farà l’amministrazione carinarese?

Certo si costituirà in giudizio, e non potrebbe fare altrimenti, ma poi?

Avrà compreso il sindaco che è necessario intervenire con la massima cautela, cioè non dando nulla per scontato sotto il profilo giuridico, ma allo stesso tempo con la massima celerità, stante la possibilità di consolidamento delle posizioni giuridiche del privato?

Avranno compreso i consiglieri che, ancor di più dopo il provvedimento degli uffici, tocca loro completare la procedura annullando la variante in Consiglio?

Avranno compreso che il non agire potrebbe determinare in capo a loro responsabilità per omissione?

Avranno compreso che la mancata acquisizione del parere è stato un boomerang che loro stessi si sono lanciati contro?

Avranno compreso che difficilmente riceveranno i giusti consigli da parte di chi questa situazione l’ha creata?

Avranno compreso, in tutta questa vicenda, chi si è dimostrato amico e chi no?

Gentile direttore,

gli interrogativi posti sono tanti, e sono certo che grazie alla sua nota sagacia saprà trovarne ulteriori, ma entrambi possiamo far poco altro.

Se c’è una cosa che mi ha insegnato tutta questa vicenda, infatti, è che a lavare la testa all’asino si perde il tempo, l’acqua e il sapone.

Insomma, chi non vuol capire…non capirà!

Rimanga agli atti, però, che il sottoscritto ha sempre fatto la propria parte, cercando di tutelare al contempo la comunità rappresentata e, finché ha potuto, anche quelli che una volta erano i colleghi di maggioranza.

Chissà se altri avranno mai il coraggio di affermare altrettanto!

Cordialmente

avv. Stefano Masi