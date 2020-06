LA LETTERA. Il vicesindaco Mario Moretti e dipendente di Canciello: “Mi avete offeso”. CasertaCe: “Ci vorrebbe una scrollata di spalle, ma siamo buoni e le facciamo i disegnini”

Ci ha scritto il numero due dell’amministrazione comunale capeggiata da Nicola Affinito. La questione è sempre quella della turpe variante al Piano regolatore riguardante i 250 mila mq griffati Marican

Egregio Dott. Guarino,

non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. La narrazione che fa nel suo ultimo articolo dei fatti di Carinaro, dimostrano che a Lei piace tenere aperto solo un orecchio dove entrano esclusivamente le cose che vuole ascoltare.

Chissà per quale recondito motivo, Lei si è innamorato di una tesi e la persegue indipendentemente dai fatti e dalle confutazioni che le vengono esposte.

Con grande amarezza e nel contempo disappunto percepisco, da ciò che Lei scrive, che non le interessa né la ricerca della verità né tanto meno informare.

Entrambi sono obiettivi ambiziosi che postulano quanto meno il confronto tra divergenti tesi.

Ha ignorato infatti sia la nota del Sindaco che, con molta chiarezza, fotografava i fatti e gli avvenimenti argomentandoli in modo circostanziato e puntuale sia la mia missiva che pure conteneva una serie di documentate precisazioni. Entrambe in modo evidente confutavano la Sua ricostruzione, carica di polemiche, inesattezze ed offese.

Pare a chi scrive che tutto questo mortifichi il diritto-dovere di cronaca a cui è chiamato e che non può essere svilito in un attacco oltraggioso e del tutto disancorato dai fatti.

Fatti che adesso io le rappresento nuovamente nella mia veste istituzionale oltre che personale, perché la cittadinanza ha il diritto ad una informazione completa e veritiera:

Per quanto riguarda la Variante al PUC, cosa posta in essere dal Commissario Prefettizio prima dell’insediamento dell’attuale Amministrazione e che Lei ritiene un’operazione “tossica”, sarà la magistratura a pronunciarsi, considerando che tutto l’incartamento è sul tavolo degli organi inquirenti; Il parere pro veritate, con qualche difficoltà burocratica, non certo per una volontà politica viziata (sic!), è stato deliberato; Lei continua a parlare di revoca di un permesso a costruire, attorno al quale esprime giudizi di fuoco contro il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, senza prendere atto che lo stesso non è stato espresso e che la pratica è stata archiviata dagli uffici comunali, anche a seguito di un ricorso al TAR da parte dei proprietari dei terreni oggetto dell’eventuale permesso. Si tratta quindi di una situazione tutta in divenire che pende sub judice; Continua ad alzare fumo puzzolente sulla mia funzione politico- amministrativa, benché non mi conosca affatto. Ed allora lasci che le dica chi sono io. Non lo so se sono più bravo, più intelligente o quant’altro rispetto ad altre persone, il confronto l’ha insinuato soltanto Lei! Ma sono sicuramente una persona perbene, un commercialista che cerca di onorare con scrupolo e professionalità i propri compiti. E lasci che le dica una volta per tutte una cosa: la mia scelta di scendere in campo politicamente, di metterci la mia faccia pulita(sic!) nasce dalla passione autentica per il bene comune, per i miei compaesani e per la mia Terra.

Nella mia vita non ho mai fatto il pupazzo di nessuno, perché non mi sono mai messo nelle condizioni di doverlo fare. Sono una persona che lavora umilmente e non deve difendere gli interessi personali di nessuno.

La carica di vice Sindaco che rivesto deriva esclusivamente dal plebiscito di voti che i cittadini mi hanno attribuito ed in onore dei quali le sto dedicando tutte queste mie parole. Loro hanno il diritto di sapere a chi si sono affidati. Il fango che lei prova a gettarmi addosso scivola perché la mia onestà mi rende impermeabile a tutto questo. La verità profuma di pulito e repelle il fango.

Adesso faccia come le pare, se vuole continui a farsi indottrinare da qualche suo logorroico suggeritore.

Sa, nella vita non mi ha mai regalato niente nessuno, nemmeno la difesa giornalistica, ci pensano la mia buona fede e l’amore che metto in tutto ciò che faccio.

La saluto con autentica cordialità.

IL VICE SINDACO di Carinaro

Dr. Mario Moretti

CARINARO (g.g.) – Lei sostiene che noi la giudichiamo. Guardi, se la dovessimo davvero giudicare dalla sua prosa, ci sarebbe poco da essere allegri. O meglio, avrebbero poco da essere allegri i cittadini di Carinaro. Ma noi non dobbiamo giudicare lei, come non dobbiamo giudicare nessuno. Ci sforziamo di spiegare la cosa con semplicità, perché, ci perdoni se ritorniamo sullo stesso tasto, vista la prosa da lei esposta non possiamo consentirci di dare per scontato nulla, nemmeno il cosiddetto A-B-C, cioè l’abecedario (o abbecedario, che dir si voglia), che la scuola di un tempo considerava il fondamentale strumento d’ingresso nel novero degli appena alfabetizzati.

Dunque, signor Moretti, lei della vicenda di questo permesso a costruire non dovrebbe neppure parlare. Ma non perché qualcuno dubiti della sua buona fede o della sua correttezza, dato che il dubitarne o il non dubitarne non fa parte di ciò che può essere oggetto di analisi e di obiezione. Lei si deve astenere dalla lettera A alla consonante Z. Lei è un dipendente di Canciello, per cui, per un conflitto d’interessi che esiste ontologicamente (pardon, mi è scappato) a prescindere dall’onestà intellettuale della sua persona, quindi, a prescindere, che, ripetiamo, non vogliamo far diventare argomento di discussione, come invece lei fa, banalizzando il tutto nel momento in cui riduce la contesa a fatto personale, deve restare fuori nella sostanza ma anche nella forma. Perché il conflitto d’interessi è una roba molto seria che, non a caso, esula dalla materia del diritto penale, investendo quella del diritto commerciale, quando riguarda aspetti legati a relazioni private tra entità economiche, e il diritto pubblico di tipo amministrativo, quando riguarda un’entità privata e un ente del tutto impersonale che rappresenta da parte sua l’intero consesso di una comunità, piccola o grande che sia. Si tratta di istituti che ci arrivano dal diritto delle democrazie più antiche del mondo, dai paesi della cosiddetta Common Law di matrice anglosassone.

Quando lei continua a ritenere di poter dire la sua sulla questione dei 250 mila metri quadrati, vìola sicuramente quantomeno l’aspetto dell’opportunità. Lo fa in maniera rozza, con i mezzi culturali che si è saputo costruire nella sua vita. Sbaglia il sindaco Nicola Affinito a consentirglielo. Attenzione, nessuno vuole tapparle la bocca. Lei potrà a continuare ad esternare il suo pensiero, fermo restando che noi, che tante cose abbiamo da fare e da raccontare di questa provincia, non potremo dedicarle troppo tempo, dato che, peraltro, le argomentazioni da lei erogate si commentano con una scrollata di spalle e stimolano solamente larghi e lunghi sbadigli da siesta alla “controra”.

Vediamo se con un disegnino semplice semplice ci capiamo un attimo: qui, a parlare, non è il signor Mario Moretti, cittadino di Carinaro e fino a prova contraria persona per bene, ma il signor Mario Moretti, dipendente di Canciello, imprenditore beneficiario di una mostruosa variante al Piano regolatore, larga ben 250 mila metri quadrati, ma a parlare, cerchiamo di calibrare ancora meglio il concetto, è precisamente il signor Mario Moretti, nel combinato tutt’altro che disposto tra il suo status di dipendente di Canciello e quello di vice sindaco del comune che deve pronunciarsi sulla liceità di un’operazione densa di ombre, riguardante i diretti interessi economici del suo datore di lavoro. Quindi, diventa grave, gravissimo, anche il semplice fatto, in apparenza liberale e democratico, di esprimersi pubblicamente, ripetiamo, non già nella veste del cittadino Moretti, ma in quella che mette insieme la carica di vicesindaco e la posizione di dipendente dei Canciello. Per cui, se lei si dimette da vicesindaco, avrà il diritto e noi la difenderemo al costo della nostra vita, di uscire in strada con le bandiere di Marican, ma fino a quando farà il vicesindaco lei deve stare zitto, quantomeno in silenzio. Perché ogni parola non è quella di Mario Moretti, ma quella dell’amministrazione comunale di Carinaro, che esprime la sua posizione su “un cazzo” dei Canciello, che almeno in origine rappresenta un interesse privato legittimamente costituito, attraverso ciò che afferma un dipendente dei Canciello. Ora, se questa è una cosa civile o se, invece, appartiene alla legge della giungla, sarebbe interessante chiedere al sindaco Affinito, il quale, però, preferisce scrivere i comunicati, scappando miglia e miglia lontano dalle domande che da tempo gli poniamo. Beh, più semplice di così, questa cosa non la possiamo spiegare.

Dato che ci troviamo, però, una volta per tutte (perché poi non potremo ancora perdere tempo ad occuparci del signor Mario Moretti), cerchiamo di abbracciare l’intero spettro concettuale: al riguardo, sarebbe grave anche se, per apparire al di sopra di ogni sospetto, lei si mettesse a sparare a zero contro questo permesso a costruire, a quanto pare, incrociato qualche giorno fa da un diniego del dirigente all’Urbanistica, che dopo mesi e mesi di silenzio ha indossato le bende di Lazzaro. Argomento, quest’ultimo, di cui andremo ad occuparci nella giornata di domani, tempo a disposizione permettendo.

Dunque, è fuorviante, oltre che errato, ritenere che la questione da noi impostata si basi sul sospetto che il signor Mario Moretti, dipendente di Canciello e vicesindaco di Carinaro, possa perorare la causa del suo datore di lavoro, possa influenzare e influire sul resto dell’amministrazione comunale e sulla maggioranza che la sostiene. No, Moretti, quello che non capisce lei (e riteniamo che nemmeno questa nostra risposta le ritornerà utile) è che ab origine, a prescindere da ogni posizione e da ogni valutazione, quel processo amministrativo deve avvenire senza la sua presenza fisica e in assenza totale di suoi interventi.

Attenzione ancora: se negassimo il diritto al signor Moretti, cittadino di Carinaro, di esprimere la propria opinione su un tema d’interesse del proprio datore di lavoro, compiremmo un sopruso, un atto illiberale, antidemocratico e inaccettabile. Ma noi riteniamo che il silenzio debba calare su ogni forma dialettica espressa dal vicesindaco di Carinaro, perché si dà il caso, non certo dipendente dalla nostra volontà, che il vicesindaco di Carinaro è un dipendente di Canciello.

Ci dicono che questi suoi scritti siano stati pubblicati da altre parti. Su questo non abbiamo poco o nulla da dire, perché casi come quelli di Mario De Michele succedono proprio perché la provincia di Caserta e l’agro Aversano sono dei luoghi selvaggi, dove la comunicazione tutto è fuorché giornalismo. Ma se ci mettessimo a discettare sulla deontologia e sulla correttezza di rispettare un principio ovvio, quello che la replica vada fatta al giornale che ha pubblicato la notizia, riconosceremmo in qualche modo il fatto che in questa provincia e in agro Aversano esistano dei giornali, quando in realtà non è così.

Contento? Le abbiamo risposto. Ora non lo pretenda più, perché con questo articolo le regaleremo una pubblicità che le potrà bastare almeno per i prossimi 4 anni.