LA MEGA SPECULAZIONE. Canciello scatenato durante il consiglio comunale. Masi difeso dai vigili urbani. Voto legittimo, ma CARINARO è, dall’altro giorno, una colonia MARICAN

Pensate un poco che il motivo per cui il sindaco e altri 6 consiglieri hanno respinto la proposta di delibera finalizzata a revocare l’incredibile variante da 25mila metri quadrati al Piano regolatore, risiede nel parere sfavorevole del dirigente Davide Ferriello. Insomma, hanno chiesto all’acquaiuolo se l’acqua era fresca

CARINARO – (g.g.) Facciamo subito una premessa: il voto del consiglio comunale che ha bocciato con 7 no e 5 sì e con un astenuto la proposta di delibera presentata del gruppo di minoranza e dal consigliere indipendente Stefano Masi, finalizzata a revocare la variante al Piano regolatore con la quale la famiglia Canciello ha ottenuto in pratica a costo zero, la trasformazione in area produttiva di 250mila metri quadrati che equivalgono a ben 25 ettari, di fondi che il PRG vigente classificava come agricoli, produce una legittimazione politica a quella pur spericolata iniziativa dell’allora commissario prefettizio Luigi Palmieri.

Ciò significa che a prescindere da quello che puo essere il punto di vista, la posizione sui contenuti del voto consiliare, questo va rispettato e a questo bisogna inchinarsi. E’ una questione di democrazia: 7 consiglieri della maggioranza, a partire dal sindaco Nicola Affinito, hanno ritenuto che il parere fornito dal dirigente comunale Davide Ferriello, contrario alla revoca di quella variante, fosse stato espresso in maniera equa, imparziale e cioè nel rispetto di quelle che sono le prerogative, ma anche i doveri di un dirigente di un ente pubblico.

Detto questo, anzi, sancito questo, la decisione assunta dal consiglio comunale si rispetta, si osserva, ma resta, per gli stessi motivi per cui va accettata, in forma e in sostanza, criticabile, anzi, molto criticabile.

Chiaro è, come diceva l’antico adagio, che se tu chiedi all’acquaiuolo se l’acqua è fresca, potrà mai dirti che non è temperatura ambiente o che nasconde addirittura impurità inquinanti? E figuriamoci se Davide Ferriello potesse dare il parere positivo alla revoca di una variante al Piano regolatore che sta a lui come la bomba atomica stava ad Enrico Fermi e a Wernher von Braun.

Insomma, quello che è successo l’altro ieri a Carinaro appare come la conseguenza di un copione già scritto, già concordato tra un sindaco divenuto il principale supporter dei Canciello, superando addirittura nel tifo il suo vice Moretti, il quale afferma, ma lo afferma lui, di non essere più dipendente delle aziende di questi imprenditori di Frattamaggiore trapiantati ad Aversa e Teverola, e il dirigente Ferriello che dall’inizio di questa storia è stato il più fervente assertore di quella operazione speculativa.

Perchè è inutile girarci intorno, quella è una speculazione come tante altre realizzate dai Canciello. Parlando qualche giorno fa in maniera civile con un dirigente del gruppo Marican, cioè proprio dei Canciello, abbiamo espresso il nostro punto di vista su una tesi che gli imprenditori che dagli asparagi sono arrivati ai piani alti della finanza italiana, propugnano: noi diamo benessere, diamo tanti posti di lavoro e voi di CasertaCe ci mettete i bastoni tra le ruote.

Attenzione: al dirigente del gruppo Canciello abbiamo cortesemente ricordato che questa storia dell’imprenditore munifico che propaga benessere e ricchezza, rappresenta una modalità espressiva molto pericolosa. Perchè se nella testa di un imprenditore matura l’idea che l’effetto al di la di come questo di manifesti, giustifica la causa e dunque machiavellicamente i mezzi, finiamo dritti dritti ai pensieri di Giovanni Falcone rispetto a Cosa Nostra, al tempo in cui il magistrato, ucciso dalla Mafia nella strage di Capaci, affermava che la grande partita, la soluzione della guerra contro il crimine organizzato siciliano, non risiedeva nell’attività repressiva, ma nella capacità dello Stato di riappropriarsi del territorio, di ristabilire l’imperio della legge che esiste per garantire un effettivo equilibrio tra i diritti e i doveri di tutti.

Vogliamo ritenere che i Canciello esprimano questi concetti in buona fede, ma sarebbe opportuno evitare di sbandierare il problema del lavoro. In effetti, però, il cammino per una maturazione di una coscienza imprenditoriale corretta, appare ancora molto lungo, se è vero com’è vero che lo stesso Canciello si è presentato nell’aula consiliare del comune di Carinaro, scortato da una quindicina di dipendenti Marican.

E questo non è bello, perchè un consiglio comunale deve esprimere liberamente la sua potestà e lo deve fare pensando ai livelli occupazionali, ma prima di tutto pensando al rispetto della legge, di ogni norma da cui nasce un corretto regime di concorrenza tra operatori economici.

Perchè Canciello può fare lo zio d’America che dispensa cioccolata e caramelle al popolo dei disoccupati, trattati ingiustamente come straccioni, perchè il lavoro è un diritto, non una concessione munifica di tipo feudale, ma questa non è la strada per creare sviluppo autentico e benessere, perchè questa è una strada in cui viene fortemente alterato l’equilibrio, sancito dall’ordinamento, tra prerogative e potestà delle istituzioni che discendono dal popolo e di cui fanno parte anche i dirigenti comunali e un imprenditore straripante, che ottiene grande successo grazie ad indubbie capacità e grazie ad una non comune scaltrezza, ma che diventa mattatore grazie ad una serie di operazioni, come quella dei 250mila metri quadrati che restano, per i motivi che abbiamo precisamente spiegato in almeno 15 articoli, una porcata monumentale, con tutto il rispetto, nel consiglio comunale di Carinaro, che ha bocciato la proposta di revoca della variante al PRG, atto che va, ripetiamo per l’ennesima volta, rispettato al punto che noi che ci riteniamo liberali a 100mila carati, ci faremmo ammazzare pur di difendere la validità giuridico-amministrativa di una delibera che però, ribadiamo, avalla e fornisce una immeritata copertura politica a un atto generatore di prevaricazione e di speculazione senza precedenti nella nostra provincia.

Ci dicono che Ferdinando Canciello si sia riscaldato molto durante il consiglio e che non abbia retto emotivamente all’intervento di Stefano Masi, l’unico della maggioranza venuta fuori dalle elezioni comunali scorse, a rimanere coerente rispetto al programma presentato, il quale prevedeva una rimessa in discussione di quella variante al Piano regolatore che il vice prefetto Palmieri ha provato con i poteri del consiglio comunale e imbeccato totalmente dall’ingegnere Davide Ferriello, ieri come oggi fortemente emozionato di fronte ai progetti della famiglia Canciello.

Con questo voto favorevole di Nicola Affinito, del simpatico vicesindaco Mario Moretti, dice lui, ex dipendente dei Canciello, degli assessori Rachele Barbato, Serena Marino, Alfonso Bracciano, del presidente del consiglio comunale Elisabetta Mauriello e del consigliere Nicola Mauro Barbato, la maggioranza, la nuova maggioranza di 7 consiglieri su 13, molto più risicata rispetto a quella uscita dalle elezioni, si consegna mani e piedi a Davide Ferriello che diviene in pratica una sorta di commissario del comune di Carinaro, in nome e per conto della famiglia Canciello, che aggiunge alla sua magnifica e sterminata collezione di beni e ricchezze, quella che possiamo definire “la colonia di Carinaro”.