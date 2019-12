LA NOTA AVERSA. L’assessore Benedetto Zoccola è già circondato dai Menale, dai Canciello e dai dipendenti truccatori. Se se ne andrà il sindaco Alfonso Golia avrà fallito senza se e senza ma

AVERSA (gianluigi guarino) – Riteniamo che il sindaco Alfonso Golia all’indomani della sua elezione trionfale, abbia correttamente valutato la differenza che c’è tra Benedetto Zoccola e gli altri assessori tecnici scelti per la Giunta di Aversa. Zoccola è, piaccia o non piaccia, un simbolo perché è uno che sul suo territorio, cioè a Mondragone, la camorra l’ha combattuta sul serio ed ha effettivamente subito degli attentati. Insomma, entrando in Giunta, Benedetto Zoccola ha certificato l’autenticità del programma che Alfonso Golia ha enunciato, diciamo promesso, in campagna elettorale.

Va detto, quindi, che la revoca e le dimissioni di ognuno degli altri assessori tecnici non creerebbe le stesse conseguenze, neppure nella narrazione di un Governo cittadino che dice di voler ancora oggi essere lo strumento di una discontinuità rivoluzionaria rispetto alla politica del passato, rispetto ad una revoca o ad una rinuncia di Benedetto Zoccola.

Se invece Benedetto Zoccola dovesse essere costretto ad andarsene, quella certificazione sarebbe revocata di fatto. Anzi, il sindaco Alfonso Golia ne trarrebbe un danno doppio: perdendo la scommessa di questo assessore scomodo la bocciatura del suo programma di legalità non sarebbe sfumata dalla particolare attitudine che il lessico della politica possiede di sfumare come non definitivo, non proprio così come appare, ogni situazione e ogni avvenimento. Il primo danno sarebbe costituito da un fallimento concreto rispetto a cose importanti ed effettivamente rivoluzionarie avvenute durante questi mesi. L’attenzione e l’approfondimento dell’intero sistema organizzativo del personale comunale, i gravi sospetti di una truffa pianificata, legata ai permessi e alle compensazioni degli stessi riconosciute, ma mai rispondenti ad un effettivo turno di recupero effettuato da questo o da quell’impiegato; l’attenzione mostrata sugli strani maneggi che vengono nel cimitero nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali; il rigore con cui è stata bloccata l’ennesima operazione speculativa della famiglia Canciello favorita dalla chiusura del mercato ortofrutticolo, sono le prove concrete rappresentate da fatti reali, di un’attività effettualmente e, non solo teoricamente, realizzata al bene. Va da se che chi ad Aversa ha fatto i soldi con la politica, promuovendo attraversa questa i suoi interessi personali, vorrebbe che questo assessore se ne andasse domattina.

Le pressioni sul sindaco sono già molto forti.

Giusto per fare un esempio: ma i fratelli Menale quanto tempo possono resistere rispetto a quelli che sono stati gli usi e i costumi adottati all’interno dell’ufficio tecnico, con questo Zoccola, venuto dal pianeta Marte, e che afferma il primato della legge, arrivando addirittura a sostenere, l’enorme eresia, che una gara d’appalto la vince l’imprenditore che fa l’offerta migliore a conclusione di un procedimento non truccato, non alterato sin dall’origine? E la lobby che comanda all’interno degli uffici del Comune, custode dei favori e delle facilitazioni elargite a questo o a quel dipendente, potrà mai sopportare questo assessore, questo autentico pazzo, squilibrato e scriteriato, anzi, soprattutto disadattatoil quale osa sostenere che se uno prende 3 ore di permesso, poi c’è una legge che ordina il recupero delle ore entro il giorno successivo, pena il taglio sugli emonumenti dello stipendio?

Alfonso Golia dall’alto del suo 60 e più per cento, possiede una rendita di posizione che gli permetterebbe ancora oggi di dire a tutti che, o si fa come dice lui, oppure è pronto a salutare e ad andarsene ripresentandosi davanti al popolo aversano come l’uomo che ha provato a scacciare i mercanti dal tempio, ad applicare leggi, norme e trasparenza senza che gli sia stato permesso.

Ma Alfonso Golia ciò che ha affermato in campagna elettorale, lo vuole realmente?

Poniamo ad un eventuale quanto improbabile confronto dialettico su questi temi, un’ulteriore domanda: il suo retaggio familiare, l’ambiente in cui vive si rapporta a lui, accettando l’impostazione del rinnovamento e dunque un’autentica conversione, a partire, sia detto con leale franchezza, dalla famiglia di sua moglie, oppure è lui che rischia ogni giorno, dovendo collegare le ragioni del Governo della città, alle relazioni politiche, familiari e parafamiliari, di contaminarsi e di essere risucchiato nelle ragioni del quieto vivere di una tipica amministrazione di un’Italia meridionale nella quale è assolutamente normale che uno che si candida in consiglio e che ha i voti lo fa solo se la politica gli da un posto di lavoro prima delle elezioni e dove la prima posizione dell’elenco degli assunti nel servizio civile è occupata dalla nuova dello stesso consigliere?