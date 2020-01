LA POLEMICA. Beccati a fare l’amore in strada in pieno giorno. Addirittura girano foto nelle chat

SUCCIVO – Come spesso accade, la polemica nasce pian piano, tra i social o tra le chat di WhatsApp. Questa volta si parla di un avvenimento che, diversamente da questo caso, èqualcosa di meraviglioso, di tenero.Parliamo di effusioni amorose. Ciò che non va bene, secondo buona parte di coloro che hanno commentato questa storia, è che questo sia avvenuto in un’auto, in strada. Via Murelle, a Succivo, è stato il teatro di questi scambi d’amore, avvenuti però nel primo pomeriggio, praticamente in pieno giorno.

Considerato che ultimamente la zona è stata al centro di furti e di atti di microcriminalità, ieri qualcuno si è anche avvicinato a l’auto, cercando di capire cosa stesse avvenendo. Ed è lì che hanno trovato la sorpresa. Un uomo e una donna, abbracciati, intenti ad amarsi. Qualcuno avrebbe anche scattato delle foto, comportamento illegale ed esagerato, ed è proprio da queste immagini, diventate virali in diverse chat, che partita questa discussione sull’amore, ma soprattutto sull’opportunità dell’affetto scambiato in pieno giorno per strada.