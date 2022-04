La tentata estorsione all’imprenditore Salvatore Liquori. Ineccepibile, andò subito dai carabinieri

In questa circostanza la contestazione non è formulata a carico di Agostino Piccolo ma solo di Gaetano Monica (Francesco Piccolo è deceduto), in quanto a frase captata nell’intercettazione…

MARCIANISE/CAPODRISE – (g.g.) Oddio, non è che questi due qui, l’ormai defunto Francesco Piccolo e Gaetano Monica abbiano mostrato caratteristiche pari alla loro ambizione e all’ambizione di chi dietro di loro si muoveva, cioè quasi sempre Agostino Piccolo, di ricostituire l’antico impero criminale dei Quaqquaroni sulle ceneri di quello dei Belforte, completamente o quasi destrutturato dagli arresti e dalle condanne definitive dei suoi boss e anche delle sue seconde linee.

Questa coppia, tutto sommato, dimostra che pure il clan Piccolo-Letizia era ed è in grande difficoltà anche se non potremo mai avere la controprova, visto e considerato che alla fine di questo lungo giro di chiamate e mezze minacce, formulate agli imprenditori attivi su Marcianise, Francesco Piccolo fu arrestato, probabilmente non a caso e in modo da toglierlo dalla scena, da una operazione delle forze dell’ordine che furono leste a parcepire che in un momento preciso del 26 ottobre 2019, Francesco Piccolo fosse armato.

Ma l’elemento importante dello stralcio che pubblichiamo oggi tocca l’entità, la reputazione e anche il grado di notorietà dell’imprenditore coinvolto. Va detto, al riguardo, che l’atteggiamento avuto da Salvatore Liquori (si scrive con la “q” di quadro e non con la “g”, come erroneamente fanno molti e come hanno fatto anche quelli che hanno trascritto l’ordinanza in questione) è stato irreprensibile, ineccepibile.

Perchè, quando la ormai famosa 500 con a bordo Francesco Piccolo e Gaetano Monica, ha abbordato un operaio dell’impresa Impianti & Strutture spa, che fa riferimento proprio al noto imprenditore di Capodrise, specializzato nel settore delle opere cimiteriali, gestione di project financing e costruzione di impianti crematori, fu proprio lui, cioè Liquori, a recarsi, la mattina dopo, una volta conosciuto il messaggio inviatogli dai due camorristi, recatisi presso il cantiere dove l’impresa Impianti & Strutture operava in subappalto, alla caserma dei carabinieri e immediatamente chiese ed ottenne un colloquio con il comandante, spiegandogli dettagliatamente l’accaduto.

Piccolo e Monica avevano detto all’operaio che nel caso in cui il titolare non si fosse messo a posto, avrebbe fatto meglio a non andare al lavoro e a far sì che il cantiere chiudesse, augurando un “male ingiusto” che rende indiscutibile, in quanto riscontrato anche dall’iniziativa di Liquori, la contestazione del reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso a carico di Gaetano Monica, mentre, come abbiamo già scritto più volte, Francesco Piccolo non è più punibile in quanto deceduto.

In questa circostanza, gli elementi raccolti non sono sufficienti, secondo il gip, a configurare l’accusa nei confronti di Agostino Piccolo. La sola frase pronunciata, infatti, da Gaetano Monica (“Domani, se vieni presto, andiamo da Agostino, prima che vada al lavoro e andiamo a vedere fuori al cimitero cosa si dice“) non esplica con sufficiente certezza il concorso di Agostino Piccolo nella realizzazione del fatto specifico, connesso alla tentata estorsione consumata ai danni della Impianti & Strutture.

