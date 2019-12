L’ASI MIRACOLOSA. Canciello trasforma il Padreterno in uno standard. E il vescovo Spinillo domattina taglia il nastro

CARINARO/TEVEROLA (g.g.) – Nella giostra impazzita, nel disordine delle concessioni attribuite e scollegate tra il Piano regolatore generale vigente dell’Asi, è capitato anche che una rotonda sia stata costruita illegittimamente su suolo destinato ad area standard. Noi siamo convinti dell’affermazione che facciamo. Poi se qualcuno ritiene che ci sbagliamo, saremo lieti di ospitare una tesi contrapposta. Se poi la partita, alla Pignettimaniera, la si vuol giocare in tribunale, una querela sopra, una querela sotto, non ci tocca, non ci fa né caldo, né freddo. Tra le tante questioni inerenti all’illegale gestione del territorio ricadente nel perimetro Asi di cui abbiamo scritto negli ultimi mesi e riguardanti soprattutto le 60/70 imprese costituite ad hoc dalla famiglia Canciello, non ci siamo occupati ancora del nodo-standards. Cavolo, su un territorio che ospita insediamenti produttivi, le infrastrutture, le attrezzature messe al servizio dei cittadini non si possono decidere in base a modalità a dir poco discrezionali, insomma, alla Canciellomaniera: io mi sveglio la mattina, faccio arrivare 40 palme Washington e le metto dove mi pare, dove meglio mi aggrada. Stesso discorso per l’asfalto, per le rotonde. A pensarci bene, questo sistema supera anche la questione riguardante i vincoli che un proprietario privato ha rispetto all’uso dei propri terreni, in funzione dello strumento di regolamentazione urbanistica vigente. Qua, le aree Asi sono pubbliche. Su esse si dovrebbero intersecare le potestà del consorzio Intercomunale e del comune a cui quel determinato terreno appartiene. Insomma, vogliamo dire, che se fossero di proprietà privata dei Canciello, questi non potrebbero permettersi di fare quello che hanno fatto, per di più su terreni che in partenza non erano di loro proprietà e che hanno acquistato in base ad una sicurezza di poterli utilizzare al di fuori delle norme, dei regolamenti perché, parliamoci chiaro, sia l’Asi che i comuni si sono messi a disposizione.Perché introduciamo oggi la questione degli standard? Perché quando la cronaca chiama, noi non possiamo non rispondere. Domani mattina, giorno di San Nicola, il vescovo di Aversa Spinillo inaugurerà, ovviamente ignaro di tutto, un’opera rappresentante la presenza divina attraverso i simboli del crocifisso e di una mano. Bellissima cosa, per carità. Una cosa made in Canciello, ovviamente. Ma in quel posto non si potrebbe edificare nulla che non sia definibile come uno standard. O meglio, si potrà fare solo quando sarà approvato, dopo aver esperito tutta la procedura prevista dalla legge, il nuovo Prg dell’Asi di Aversa Nord, su cui ci siamo già intrattenuti la scorsa estate in merito alla strana vicenda riguardante l’azienda Frigo Caserta (QUI L’ARTICOLO A RIGUARDO). Non vogliamo scomodare gli anni complicati post-unitari successivi al 1861. Però, libero Stato e libera Chiesa, anche il Nazareno disse “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio“. E a Dio non appartengono gli standard che sono robetta prosaica del diritto amministrativo e dunque appartengono a Cesare. Ma siccome nell’Asi di Aversa Nord, i Canciello sono divenuti Cesare, Ottaviano Augusto, Tiberio ma anche Nerone e Gallicola (soggetti un po’ eccentrici gli ultimi), qui il concordato tra Stato e Chiesa è stato firmato già la terza volat e domani monsignor Angelo Spinillo, nella sua complicatissima esperienza di pastore ad Aversa, stringerà la mano anche a Ferdinando Canciello.