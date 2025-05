IL VIDEO E LE FOTO. I 18 anni di Chanel Totti ieri sera nella tenuta San Domenico. Il “pupone” e Ilary “tornano insieme”

Ormai la location di Sant’Angelo in Formis è entrata nel cuore dell’ex grande numero 10 della Roma, di Ilary Blasi e dei loro figli

SANT’ ANGELO IN FORMIS (CAPUA) – Una serata indimenticabile quella di ieri per Chanel Totti, che ha festeggiato i suoi 18 anni con una festa da sogno nella prestigiosa Tenuta San Domenico di Sant’Angelo in Formis. Un evento che ha sorpreso e fatto emozionare tutti: per l’occasione, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati e, simbolicamente, sono “tornati insieme” per celebrare questo importante traguardo della loro secondogenita.

La location, una delle preferite dalla famiglia Totti-Blasi, ha ospitato una festa elegante e dal sapore fortemente emozionale. Il menù, ideato e curato dallo chef stellato Michele Deleo, executive chef della Tenuta, ha proposto una rivisitazione raffinata di piatti della tradizione partenopea, con influenze amatriciane, in un perfetto equilibrio tra gusto e creatività.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla event planner Annalisa Vollaro, che ha curato ogni dettaglio con grande attenzione, contribuendo a rendere la serata perfetta.