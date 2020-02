LE INTERCETTAZIONI. Ecco la prova. Paolo Siciliano, in piena coscienza, ha assunto da dirigente il nipote ed erede designato di Michele ZAGARIA

CASAPESENNA – (g.g.) Quando, tre mesi fa (CLICCA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO ARTICOLO) scrivemmo dell’assunzione di Filippo Capaldo da parte di Paolo Siciliano, imprenditore commerciale di Marcianise, uno dei personaggi più noti all’interno della grande distribuzione alimentare, oggi patron del marchio Pellicano, qualcuno avanzò dei dubbi. Non Siciliano, che, ovviamente, sapeva bene il fatto suo.

Oggi abbiamo la conferma di quella nostra anticipazione circa l’assunzione, da parte di Siciliano, di Filippo Capaldo, cioè dell’erede designato di Michele Zagaria nonchè nipote del boss, in quanto figlio di Raffaele Capaldo e di Beatrice Zagaria, sorella del capoclan.

La circostanza emerge dall’ordinanza recente sul latte dei casalesi. Il giudice riporta due intercettazioni dalle quali si evince “chiaramente la storia personale di Filippo Capaldo” , raccontata dall’imprenditore di Castellammare di Stabia Adolfo Greco (pubblicate integralmente qui in basso): “Filippo va a lavorare (…) va dentro ad un supermercato (…) il responsabile del personale lo ha messo in regola“. E qui salta fuori il nome dell’imprenditore marcianisano: “E’ siciliano, Paolo Siciliano che lui è originario di Capodrise. (…) Ma poi Siciliano è uno che sa campare insomma“, ribatte Pasquale Russo, in quella occasione. Anche nella seconda intercettazione, Greco conferma l’attività lavorativa del nipote di Michele Zagaria all’interno di un supermercato a San Nicola La Strada.

Paolo Siciliano, quando ha assunto Filippo Capaldo, sapeva bene chi si trovava di fronte?

QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA SUL LATTE DEI CASALESI