Le trame di Rockefeller Canciello. Toh, all’improvviso escono fuori 3mila euro per il parere pro veritate sui 250mila metri quadrati della variante di tutte le vergogne

TERZA PUNTATA. Contro replica del consigliere comunale Masi al sindaco e qualche ulteriore nostra nota interpretativa e di commento sulla vicenda. AL VICESINDACO MARIO MORETTI CHE CI HA SCRITTO, DIAMO APPUNTAMENTO AD OGGI POMERIGGIO, MASSIMO DOMANI MATTINA

CARINARO (g.g.) – Andiamo per ordine: abbiamo conservato quel po’ di ingenuità che ancora oggi, al di fuori delle battute goliardiche che seminiamo nei nostri articoli, ci porta istintivamente a sottovalutare le conseguenze che il lavoro giornalistico di CasertaCe.net determina.

A dire il vero, vorremmo che gli effetti dei nostri articoli si sviluppassero in altri ambienti, dentro ad altre istituzioni e non solo dentro alla “politicaccia” di questa provincia. E’ successo, infatti, che c’eravamo dati dei tempi molto stringenti per commentare, così com’era doveroso fare, la lunga lettera con la quale il consigliere comunale di maggioranza Stefano Masi aveva spiegato i motivi delle sue dimissioni dalla carica di capogruppo e la rinuncia alla delega all’Urbanistica, che sempre da consigliere comunale aveva assunto un anno fa all’inizio della consiliatura. Non una piccola bega di paese, rispetto alla quale CasertaCe entrava in campo in maniera sorprendente e inopinata, bensì una questione enorme che coinvolge la famiglia imprenditoriale dei Canciello, le cui dimensioni operative hanno fatto diventare un caso nazionale, che, partendo dalla nostra provincia non può non essere affrontato da CasertaCe che, per altro, questo caso, a suo tempo, ha creato.

Neppure l’auto-disciplina dei tempi stringenti che ci eravamo dati, ci ha permesso di concludere questo lavoro che avevamo spalmato in 3 puntate, in considerazione della complessità dell’argomento da trattare e anche della lunghezza della missiva di Stefano Masi, nella quale venivano toccati molti punti di una vicenda che, ribadiamo perché questo è importante che si sappia e si sappia bene, non è diventata pubblica per effetto di un’attività dello stesso Masi, che al tempo non era neppure consigliere comunale e che a noi di CasertaCe era completamente sconosciuto, ma dal nostro giornale in una sua famosa inchiesta a più puntate, in cui dimostravamo, con buona pace di tutti i pareri pro veritate, quale carico tossico avesse alimentato la trama messa insieme dall’allora dirigenteatutto del comune di Carinaro Davide Ferriello e dal commissario prefettizio, nonché vice prefetto Luigi Palmieri, andato in pensione subito dopo aver lasciato questa funzione con cui ha chiuso in bellezza, non c’è nulla da dire, la sua lunga vita professionale. Quell’inchiesta noi la pubblicheremo e la metteremo a disposizione gratuitamente al sindaco Nicola Affinito e alla sua maggioranza, così risparmiano pure i soldi per il parere.

E invece, già a seguito del nostro primo articolo, è successo letteralmente di tutto: la lettera di Stefano Masi, da noi adeguatamente presentata e illustrata, ha costretto il sindaco Affinito a rispondere con un’altra lettera da noi pubblicata integralmente l’altro giorno e che, come abbiamo già scritto, non ci ha convinti più di tanto.

Badate bene, ci rivolgiamo anche al vicesindaco Mario Moretti, che cortesemente ci ha inviato una breve nota che andremo a pubblicare nel pomeriggio di oggi, massimo domani mattina, naturalmente replicando, con la stessa civiltà e con lo stesso rispetto con cui ha espresso i propri rilievi, a ciò che Moretti lamenta nella sua lettera. Il sottoscritto e noi di CasertaCe non avevamo bisogno delle tesi, delle argomentazioni esposte da Stefano Masi per capire quanto opaca, oscura, puzzolente fosse l’operazione dei 250mila metri quadri trasformati da aree agricole ad aree produttive con una mastodontica variante al piano regolatore generale che, caso unico al mondo (riteniamo di non sbagliarci affermando ciò), un commissario prefettizio, assumendo i poteri del consiglio comunale, ha approvato, stravolgendo un Prg in vigore dal 2012, cioè da 8 anni e non da 80.

Tutto ciò per assecondare, meglio sarebbe dire per accondiscendere, ad una ciclopica istanza presentata dalla famiglia Canciello che ormai ha trasformato le aree industriali del comparto Asi di Aversa nord, ma, come dimostra il fatto di Carinaro, anche i territori che si trovano sotto la potestà dei comuni che il medesimo comparto formano. Una sorta di grande tenuta privata, concedendosi di tutto e di più, dalla costruzione di alberghi e locali di ristoro fantasmagorici alla piantumazione di palme costosissime, fino ad arrivare ad una infrastrutturazione realizzata come se l’asfalto e tutto il resto fosse ciò che un privato stende e impianta nei viottoli di attinenza di una propria villa o di una propria abitazione.

Non è che occorre un pregiudizio a monte, peraltro nei confronti di persone (i Canciello) che non conosciamo e con cui non abbiamo mai scambiato una parola, per affermare che ciò che è successo e sta succedendo in quei territori è unico nel suo genere. Non ci credete? Provate a camminare o a condurre un’auto per chilometri e chilometri, affiancate e rivolgete gli occhi verso centinaia e centinaia di capannoni industriali, che espongono le mastodontiche insegne di una livrea che è sempre la stessa: Marican. E poi ci direte se abbiamo ragione o torto ad occuparci molto spesso di questi temi perché sentiamo la cosa come un dovere civile, prima ancora che giornalistico. Poi, di fronte a questa roba stratosferica, vai a dare un’occhiata alle visure camerali e ti rendi conto che, in una sorta di orgia narcisistica, questi qua hanno costituito 40, 50 o 60 società tutte con lo stesso nome.

Cosa dovevamo fare, sindaco Affinito, cosa dovevamo fare vice sindaco Mario Moretti, girarci dall’altra parte o andare anche noi come fanno quotidianamente la maggior parte dei politici dell’agro aversano, a chiedere una mollica di pane a questo Rockefeller gemmato da un vivaio di asparagi?

Abbiamo preferito fare quello che abbiamo sempre fatto: una voce solitaria che denuncia “il sistema” di cui il Canciello, ma diremmo meglio, i Canciello, che diventano una personificazione di una certa categoria di imprenditori “alla Canciello”, che al di là della loro potenza di fuoco, si muovono con la stessa mentalità, sono prima effetto, poi causa, poi ancora effetto, poi ancora causa e via procedendo all’infinito, di un processo forsennato di allargamento del cancro morale e materiale di queste nostre terre.

Si diceva, alla lettera del sindaco Affinito ha contro risposto poi Stefano Masi. L’ha fatto con il suo stile che abbiamo imparato a riconoscere: scelta accurata del vocabolario, esposizione lessicalmente misurata, ma con un registro retorico non invadente ma tagliente di ironia sparsa in tutti i passaggi dello scritto. Per cui, oggi bypassiamo l’ultima parte della prima lettera di Stefano Masi con cui dovevamo chiudere le tre puntate di questo focus e ci trasferiamo nell’ultima missiva, che poi non fa altro che ribadire e rafforzare, alla luce della presa di posizione del sindaco Affinito, ciò che Masi aveva scritto quando si era dimesso da capogruppo e consigliere delegato all’Urbanistica.

Il testo integrale lo pubblichiamo in calce per par condicio, perché alla stessa stregua ci siamo comportati con la lettera del sindaco e così faremo anche, oggi pomeriggio o domani mattina, con la nota inviataci dal vicesindaco Mario Moretti.

Dalle prime righe si capisce che Stefano Masi si senta tradito politicamente, ma forse anche umanamente dal sindaco. Non lo dice in maniera esplicita ma nel momento in cui afferma che la sortita di Affinito meriterebbe una sua “dettagliata replica“, che non formula “per non rovinare i rapporti personali” con la fascia tricolore, il discorso del sentirsi tradito diventa, almeno ai nostro occhi, evidente.

Ma di che tradimento parla o meglio scrive Stefano Masi? Nel programma elettorale della lista capeggiata da Affinito, c’era scritto testualmente: “…Nel rispetto dello strumento urbanistico approvato nel 2012, oggi incrementato dal consumo di suolo non coerente col piano regolatore dovrà essere sottoposto alla volontà del consiglio comunale al fine da evitare la ulteriore distruzione del territorio agricolo di pregio.”

Quel programma elettorale e dunque anche questa precisa posizione sulle politiche dell’urbanistica che facevano riferimento proprio alla storia dei 250.000 metri quadrati (“Oggi incrementato dal consumo di suolo non coerente” ecc, dunque non c’è dubbio al riguardo) fu sottoscritto dall’intera lista, con la prima firma del candidato sindaco Nicola Affinito.

Attenzione, Stefano Masi non brandisce la spada del Riccardo Cuor di Leone che va all’attacco di Re Saladino, avvelenatore di pozzi e dell’inventore della tecnica guerrier-guerrigliera dell “terra bruciata” nella terza crociata, ma pone una questione tutto sommato ovvia, ricordando che a suo tempo che la trasformazione dei 250.000 metri quadrati, se proprio doveva essere realizzata, doveva trovare un’alta legittimazione politica e democratica in un voto del consiglio comunale, cioè dei rappresentanti del popolo sovrano.

Troppo grave, infatti, apparivano, già al tempo della campagna elettorale, il vulnus e la ferita inferti alla democrazia, cioè ad una categoria della politica, della filosofia, di portata escatologica e universale, su cui anche la microcittà di Carinaro, che tutto sommato appartiene (fino a prova contraria) a questo pianeta, non poteva non interrogarsi su come si era arrivati ad una variante al piano regolatore di quelle mastodontiche dimensioni, decisa da un solo uomo, anzi da 2, anzi da 3, muovendosi sul crinale che permette agli storici componenti della “Fratellanza dei Prefettizi” casertani e napoletani, di trovare sempre la falla giusta in una legislazione, che se da un lato concede ai commissari prefettizi di esercitare anche le funzioni del consiglio comunale, non si è premunita di restringere il campo di questa potestà ai soli atti dovuti per legge, cioè alle delibere che un comune non può non approvare, a partire da quelle relative ai vari Bilanci economico-finanziari.

Per cui, Masi, e in questo caso ci trova d’accordo, non parla di bagattelle, al di la delle dietrologie che in un paese si possono sempre fare sulla ragion d’essere di certe posizioni, ma di una questione seria, serissima. E come dargli torto nel momento in cui ribadisce, nella lettera di replica a quella del sindaco, che da un anno a questa parte si è registrata una chiara manovra dilatoria, finalizzata a non affrontare realmente la questione della revoca di quella convenzione, da portare poi eventualmente in consiglio comunale, in modo che questa possa essere adeguatamente coperta e dunque legittimata, prima politicamente e poi amministrativamente.

Un’altra persona che non conosciamo e di cui abbiamo solo sentito parlare qualche volta riguardo alla politica di Sparanise, è Salvatore Fattore. Ci dicono che si è indignato di fronte ai nostri articoli. Per carità, ha tutto il diritto di farlo, noi saremo sempre i primi difensori, lo ripetiamo, del diritto di ognuno di replicare anche con toni duri ai nostri lavori giornalistici.

Detto questo, però, è un fatto che nel corso di quest’anno il decreto legislativo 78 del 2010 è stato letteralmente brandito da Salvatore Fattore allo scopo di bloccare l’affidamento di un incarico per il parere pro veritate, attraverso un meccanismo di applicazione letterale del decreto (dal 2009 in poi i comuni non potrebbero spendere per consulenze esterne più di quanto abbiano speso l’anno prima) e senza considerare la montagna di giurisprudenza, finanche della Corte Costituzionale, che quel decreto ha interpretato, collegandolo alle esigenze concrete degli enti locali e in pratica ridisegnandone la disciplina, ragionevolmente ricondotta a un concetto aureo della buona casalinga: se tu spendi 10 euro in più rispetto al budget stabilito per la spesa settimanale, dovrai recuperare questa cifra facendo altre economie.

E’ impensabile che uno come Fattore, ammanigliatissimo con quella fratellanza prefettizia che noi, caro ragioniere, raccontiamo da 20 anni, da Paolino Maddaloni e Provolo in poi, non conosca la giurisprudenza collegata al decreto 78/2010. Il fatto che, in questi giorni, lei, ragionier Fattore, abbia all’improvviso impegnato in un capitolo del bilancio i 3mila euro, avete letto bene, occorrevano ed occorrono solo 3mila euro per il parere pro veritate, e questo sia successo dopo la lettera di Masi e dopo che CasertaCe ha fatto il suo, infuocandosi di nuovo in nome della legalità, consolida in noi l’idea che tutto quello che è accaduto nell’anno di amministrazione sia stato frutto di un disegno finalizzato a mettere al riparo, almeno per un po’ di tempo, il mega disegno speculativo targato Canciello in modo che magari maturassero le condizioni per chiedere un mega risarcimento al comune, per poi trattare con l’ente con una pistola puntata alla sua tempia. E lasci stare, ragionier Fattore, la buonanima di Leonardo Sciascia, un gigante della testimonianza democratica, sia quando dovette (pur non avendone la mentalità) rifugiarsi nelle braccia del Pci, sia quando trovò la sua collocazione naturale nel Partito radicale di Marco Pannella. Lasci stare o almeno vada a leggersi uno dei suoi libri più noti, un romanzo che per tanti è stato Storico, cioè Todo Modo, e se la lettura le pesa, guardi l’omonimo film di Elio Petri. Vedrà, ragionier Fattore, che un personaggio che le somiglia lo troverà senz’altro nel gruppo degli ospiti di quel ritiro spirituale che si risolve in uno spargimento di sangue.

Tornando, come si dice, a bomba, in uno o due giorni, nel comune di Carinaro, si è realizzato quello che in un anno non si è fatto. Questi sono concetti concreti, altro che chiacchiere.

Concludiamo con un passaggio che onestamente non abbiamo compreso e che quindi ci incuriosisce. Masi scrive: “Spero soltanto che per non dimostrare di aver seguito un consiglio del sottoscritto, questa vicenda non finisca con una toppa peggiore del buco!”.

2 mila euro, 3 mila euro, un impegno di spesa, mah, Fattore è un ragioniere e su queste cose sa il fatto suo. O no?

QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA