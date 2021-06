L’ENNESIMA INCHIESTA. Girano le foto di un incontro tra il commissario del Consorzio di Bonifica Maisto e gli indagati per camorra Purgato e Claudio Schiavone. Poi irrompe anche Giovanni Malinconico, il più amato da Antonio Iovine ‘o ninno

PRIMA PUNTATA. Abbiamo ricevuto, in verità in buona compagnia, visto che è stata spedita anche alle Dda di Napoli e di Roma, al Ministero delle Politiche agricole, alla Questura, ai carabinieri e alla Prefettura di Caserta, una lettera che narra di questa riunione che sarebbe avvenuta a Frignano, comune di residenza del commissario Maisto, in Piazza della Repubblica. La seconda puntata nella giornata di lunedì 7 giugno

CASERTA – (Gianluigi Guarino) Al nostro giornale arrivano decine e decine di mail con mittente misterioso. Riproduzione, in chiave moderna, delle antiche “lettere anonime”, spesso addirittura spedite con vocali e consonanti ritagliate dai titoli dei giornali, così come fecero Totò e Peppino, fingendo il sequestro di persona e chiedendo il riscatto alla moglie-cognata da parte della banda del torchio. Naturalmente la maggior parte di esse lascia il tempo che trova. Qualcuna, però, pur non potendo essere il terminale di un lavoro giornalistico, diventa importante spunto per orientare un’attività di indagine. A questa categoria appartiene sicuramente la lettera anonima arrivata nella nostra redazione nell’ultima decade di marzo e di cui non abbiamo fatto alcuna menzione negli articoli pur da noi dedicati alle vicende tanto turbolente, quanto, a nostro avviso, vergognose che segnano l’esistenza malefica e mefitica di quell’altro merdaio che trita danaro pubblico senza alcuna vergogna, protetto com’è, da un livello politico-istituzionale percorso dall’unico pensiero di rapinare, ogni giorno, le casse della res publica per rafforzare le proprie posizioni a fini esclusivamente personali e personalistici.

Il fatto di non aver utilizzato nessun contenuto di quella lettera, non vuol dire, però, che non l’abbiamo presa sul serio. Al contrario, riteniamo che i suoi contenuti siano verosimili. Attenzione, verosimili non significa che siano veri. Il riscontro sull’autenticità del racconto propalato da questo anonimo appartiene ad una seria attività di tipo investigativo. Poi, a ognuno il suo: noi facciamo le investigazioni giornalistiche che ci competono e non hanno certo un rilievo costituzionale ma appartengono all’etica e ai doveri, quelli sì deontologici, della nostra professione; altre autorità, partendo dalla Costituzione italiana, dovrebbero svolgere le loro investigazioni, che ci rendiamo conto, sono largamente più complesse rispetto alle nostre, ma che nonostante questa complessità e gli obblighi legati alle garanzie giustamente contemplate dal diritto penale e dal diritto processuale penale, gli obblighi che gravano sulle procure, magari per dirla alla Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, saremmo pure contenti.

GARANTISMO, VERITA’ E VEROSIMIGLIANZA. Rientriamo nei nostri ranghi e continuiamo il ragionamento. La lettera anonima, corredata da fotografie, racconta di un amichevole incontro, svoltosi in Piazza della Repubblica (quale?) in quel di Frignano tra l’ingegnere Carlo Maisto, ormai annosissimo commissario nominato dalla Regione Campania su indicazione di Stefano Graziano, a capo del Consorzio di Bonifica del basso Volturno, che ha sede a Caserta, nella centralissima via Roma, e i signori Arcangelo Purgato e Claudio Schiavone. Non sappiamo se Maisto abbia presentato o meno una querela contro ignoti per i contenuti della lettera. Ma al di là di questo, noi siamo pronti a ospitare una sua nota con la quale si possa discutere partendo dalla sua idea, dei contenuti della lettera ma soprattutto delle foto.

Facciamo subito una premessa: qui, per costituzione genetica, abita il garantismo. Ma questa parola attorno alla quale tanti ladroni della cosa pubblica volano come mosconi attorno ….siamo in argomento…ci siamo capiti, per proteggere le proprie malefatte, non significa che ogni azione e situazione debbano essere necessariamente valutate in maniera tale da considerarle al di sopra di ogni sospetto. Il nostro garantismo che riteniamo sia il garantismo autentico, quello che si legge nei saggi da Cesare Beccaria in poi, passando per Calamandrei e tutti i grandi nomi liberali del diritto italiano, consiste nella possibilità, che non a caso nessuno utilizza, di replicare ai nostri articoli, aprendo un confronto franco quand’anche vigoroso, tra idee, interpretazioni, ma soprattutto tra ricostruzioni diverse dei fatti.

Preferiscono venirci a trovare in redazione. E noi, che siamo gente educata, li riceviamo pure, sapendo bene che il loro obiettivo, culturale prima ancora che pragmatico realistico, non è quello di partecipare ad un trasparente confronto delle idee da sviluppare alla luce del sole, in cui si discute con un giornale del modo con cui si utilizza il pubblico danaro, ma è quello di convincerci, confidenzialmente, delle proprie ragioni. Questione culturale perchè questo proposito è tipico di un territorio profondamente arretrato, in cui l’elemento personale, l’identità dell’individuo, prevarica, anzi, addirittura, annulla la funzione che l’individuo in questione svolge in nome e per conto della cittadinanza, del popolo sovrano, della Repubblica eccetera eccetera.

Però continuano a venire in redazione, ritenendo che il problema, tra noi e loro, sia di tipo personale. Noi più che gentili non possiamo essere e ci rendiamo conto che è perfettamente inutile spiegare loro il concetto appena esposto perchè, pur non essendo stupidi, pur essendo dotati di una media intelligenza, il retroterra, i processi di formazione, sin a partire da quelli pedagogici, non comprendono l’educazione civica cioè il fatto che uno nasce per essere individuo e può portare avanti la propria esistenza in questa veste, con certi diritti e certi doveri da lui stabiliti solo in quota parte e in quanto cittadini, ma che, quando nascendo per essere individuo, uno entra nelle istituzioni, diviene funzione che con l’individuo c’entra poco, anzi pochissimo, se non addirittura niente.

Rappresenterebbe dunque una piacevole novità se il commissario Carlo Maisto, al di là della sua legittimissima decisione di presentare o meno una querela che dovrebbe necessariamente presentare in quanto non facendolo alimenterebbe i sospetti sollevati dalla lettera, si esprima con un libero scritto che noi pubblicheremmo, iniziando un dibattito con delle regole precise e con ruoli seriamente determinati: il giornalista fa le domande che ritiene opportuno fare, il politico o come in questo caso il delegato politico risponde se ritiene. Chissà se qualche volta un miracolo del genere potrà accadere.

Ci rendiamo conto di averle scritte centinaia e centinaia di volte queste cose, ma continuiamo a ritenere un nostro dovere ripeterle ancora, all’inizio di ogni articolo particolarmente delicato, qual è indubbiamente questo. Il garantista deve esercitare uno sforzo illuminista, positivista per non farsi condizionare dal fatto che Arcangelo Purgato è uscito in mezzo a tante storie e situazioni, soprattutto tra Gaeta e dintorni, dov’è stato indagato e forse anche rinviato a giudizio per riciclaggio in conseguenza di un’indagine della Dda di Roma e ancor di più, non deve farsi condizionare lottando, sempre positivisticamente quindi rimanendo al significato puro dei fatti al di là della persona che si trovi dentro e al di sopra di essi, contro l’umana debolezza. Questa umana debolezza: far venire in risalto la circostanza che Claudio Schiavone abbia trascorso un congruo numero di mesi, forse qualche anno, in carcere.

L’INCONTRO. Cerchiamo di seguire ordinatamente il ragionamento, partendo da una domanda: è vero che Maisto, Purgato e Claudio Schiavone si sono incontrati, a Frignano, in piazza della Repubblica? Fino a prova contraria, no. Per quello che si vede nelle fotografie, sì. E fin qui, possiamo procedere nell’attività di accertamento della verità. Ugualmente serio è articolare il ragionamento di verosimiglianza: cosa hanno in comune infatti Maisto, Purgato e Claudio Schiavone? Una sola cosa: sono stati e in parte sono ancora, attivi nella spesa pubblica del Consorzio di Bonifica del basso Volturno.

Questo giornale e chi scrive hanno pubblicato racconti raccapriccianti su come, negli anni, la solita compagnia di giro dell’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica, Mastracchio & Co, abbia dispensato appalti all’imprenditore di Casal di Principe, trapiantato nell’amena Baia e Latina Claudio Schiavone. Insomma, questi, colpevole o innocente, anzi non colpevole fino a prova contraria dei reati ascrittigli dalla Dda di Napoli, nonostante tutta la carcerazione preventiva che ha fatto, si affranca da questo quadro di dubbio dovuto e di incertezza nel momento in cui lo si va a considerata in un’altra veste: quella di esperto delle questioni riguardanti il Consorzio di Bonifica. Qualcuno lo può negare? No, neppure lo stesso Claudio Schiavone, perchè si negherebbero chili e chili di determine di aggiudicazione che questo giornale ha pubblicato integralmente in calce ai suoi articoli, riguardanti gli appalti vinti dall’imprenditore in questione.

Questa condizione relativa a Claudio Schiavone materializza un primo fattore di verosimiglianza, riguardante il presunto incontro di Frignano. Di fronte a Claudio Schiavone, infatti, non c’era l’amministratore delegato di Leonardo o dell’Enel, bensì proprio il commissario del Consorzio di Bonifica, nominato dalla giunta regionale e quindi dal governatore Vincenzo De Luca. Verosimile, dunque è che Carlo Maisto abbia incontrato innocentemente Claudio Schiavone per capire meglio certe modalità, certe procedure amministrative relative alle gare d’appalto, rispetto alle quali lo Schiavone è la massima autorità. Insomma, di per sè non possiamo escludere le finalità nobili di un incontro di questo genere.

E veniamo ad Arcangelo Purgato. Verità e verosimiglianza: la sua presenza in Piazza della Repubblica a Frignano, può avere lontanamente a che vedere con la sua legittima decisione di partecipare alla madre di tutte le ultime gare d’appalto del Consorzio di Bonifica? Quella, diverse volte citata negli articoli di CasertaCe degli ultimi mesi, importo 15 milioni di euro, per l’ampliamento del comprensorio irriguo?

Fino a prova contraria, no. Fino a prova contraria, la presenza di Arcangelo Purgato non ha a che fare con una gara in ballo proprio durante il periodo in cui si è svolto l’incontro. Fino a prova contraria, è mera coincidenza il fatto che lui si sia trovato in quel luogo e abbia incontrato Claudio Schiavone e il commissario del Consorzio di Bonifica. E questo è l’aspetto della verità concettuale, della verità costruita attraverso riscontri che devono essere garantisticamente solidissimi.

Sul terreno della verosimiglianza, invece, sarebbe intellettualmente disonesto ma soprattutto rappresenterebbe un’applicazione di quel garantismo cialtrone, così come viene usato da tanti impostori che si ergono a vittime della magistratura, escludere totalmente che nell’ambito di una lunga e dibattuta concione dialettica sui rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, il discorso possa essere scivolato un attimo, ma solo un attimino, niente di che, su una cosa di cui almeno due persone su tre erano sicuramente a conoscenza: la gara d’appalto da 15 milioni di euro. Ciò è verosimile in quanto è sicuramente vero che Carlo Maisto sia il commissario del Consorzio di Bonifica e Arcangelo Purgato uno dei partecipanti al processo di aggiudicazione con la sua Pro.la.v. Ovviamente Claudio Schiavone sta a quell’incontro come Arrigo Sacchi può stare ad un dibattito televisivo sulla nascita del calco totale, sul pressing e fuorigioco. Un vero e proprio esperto, anzi cultore della materia.

Invitandovi a sintonizzarvi con CasertaCe lunedì per la seconda puntata di questa storia di super appalti e di lettere anonime, vi diciamo che tutto sommato in quell’incontro a tre non era presente la figura più importante. In quell’incontro a tre era latente, in potenza, la faccia rubizza di un personaggio notissimo alle cronache. Insomma, il più importante in quella riunione, era il suo convitato di pietra: Giovanni Malinconico.