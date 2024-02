LICEO MANZONI. Sei incarichi. Chi potrà partecipare

Si tratta di fondi previsti dal PNRR. In calce all’articolo il fac- simile della domanda di partecipazione

CASERTA – Il Liceo Statale Alessandro Manzoni di Caserta diretto dalla preside Adele Vairo ha pubblicato un avviso con il quale apre una selezione per 6 docenti esperti esterni per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari . Si tratta di una possibilità offerta dal piano nazionale di ripresa di resilienza che interviene straordinariamente allo scopo di ridurre i divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. La selezione sarà realizzata attraverso il confronto comparativo dei curricula. Un esperto in project management e simulazione d’impresa; esperto comunicazione nel mondo digitale e nei social network; esperto di didattiche in possesso di certificazioni digitali; esperto di metodologie e tecniche musicali in possesso di certificazioni afferenti esperienza di lavoro nell’ambito d’inclusione; esperto di processi digitali afferenti al mondo della radio in web; esperto di processi digitali afferenti al mondo della radio in web.