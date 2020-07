L’INCHIESTA. Vi spieghiamo l’ultimo inguacchio targato Canciello, Fecondo e Ferriello. Ecco perché hanno dribblato la Vas: scarichi diretti nei Regi Lagni. Con il placet del Consorzio di Bonifica

Sesta e (per il momento) ultima puntata della seconda inchiesta dedicata ai 250 mila metri quadrati di area agricola trasformata in produttiva in quel di Carinaro

CARINARO – Per chiudere questa nostra lunga inchiesta dedicata alla variazione della Piano urbanistico di Carinaro, operata dall’ex commissario prefettizio del comune, Luigi Palmieri, insieme al dirigente comunale Davide Ferriello, che sta per far diventare 250 mila metri quadrati di area agricola, per questo progetto, un area produttiva, di proprietà della famiglia Canciello, proprietari del marchio Marican, abbiamo deciso di spostarci sul singolare e parere positivo dato dal Consorzio di Bonifica alla mastodontica produzione messa nero su bianco dall’ingegnere Filippo fecondo, ex sindaco di Marcianise.

Questa trasformazione, con una serie di capannoni che vanno a installarsi su questo mega terreno agricolo divenuto altro grazie ad una discutibile (abbiamo detto anche di peggio, LEGGI QUI), Conferenza dei servizi, non prevede che le acque di lavoro ma anche semplicemente quelle derivanti dai water, quindi sterco e simili, vadano in un sistema fognante, ma che confluiscano in un lago di grosse dimensioni, al centro del quale è previsto un impianto di fitodepurazione, che dovrebbe portare a ripulire le acque, depurate a norma di legge, senza alcuna produzione di fanghi.

Il motivo per cui abbiamo definito singolare il parere del Consorzio è perché il sistema dell’impianto, tecnicamente definito di “troppo pieno”, prevede che i tubi portino queste acque sporche direttamente all’interno dei Regi Lagni, vicinissimi al laghetto artificiale. E questo lo possiamo vedere da una foto estrapolata da uno dei progetti, che potrete visionare alla fine dell’articolo.

Possiamo dire con certezza che quindi queste acque di scarico vadano a finire nei Regi Lagni? Pare di sì, perché nel progetto il sistema viene esplicitato, spiegato, cioè si chiarisce come funziona questo lago che va a recuperare le acque di scarico, ma dello scarico delle acque (chiediamo scusa per il gioco di parole) non se ne fa nessuna menzione e il passaggio dei Regi Lagni a due passi due dall’impianto è una chiara quanto preoccupante indicazione della fine di questi liquidi. E’ possibile, quindi, che il Consorzio di bonifica abbia provato un progetto che non spiega dove vanno a finire le acque di scarico? E queste acque di scarico, se finiranno nei Regi Lagni, quanto inquinamento ancora provocheranno in una zona già martoriata da comportamenti criminali di chi, in barba ad ogni tipo di legge e di decenza, decide che i propri rifiuti industriali finiscano direttamente nei canali che poi sfociano nel Volturno e nel Mar Tirreno?

Queste domande ce le facciamo noi, perché, probabilmente, al Consorzio hanno dimenticato anche come si fanno.

