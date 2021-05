L’INTOCCABILE ASI di Canciello e Pignetti. La Coca Cola messa nell’angolo e vessata. Caro De Luca, puoi parlare finchè ti pare ma queste sono figure di merda internazionali

La notizia è certa e onestamente non ci sorprende dato che la storia, il retroterra, la narrazione imprenditoriale di questo marchio tra i più noti del mondo, è esattamente l’antitesi di quello che ha trasformato l’Asi in un luna park, in una vera e propria Marican city

MARCIANISE – (Gianluigi Guarino) Se la Coca Cola si lamenta e ritiene di non essere trattata con equità dall’Asi di Caserta, dobbiamo chiederci se possiamo o no rubricare questo fatto nella ordinaria e iper-frequentata categoria della solita dialettica stonata in cui, magari, da un lato c’è un’azienda che chiede, attraverso le solite scorciatoie, di ottenere cose esorbitanti dalle possibilità offerte dalla legge; dall’altra ci sono uffici amministrativi e uffici tecnici consortili, che magari stanno lì a spaccare il capello perchè, a loro non va bene che questa richiesta sia formulata senza le dovute riverenze alla casta dei mandarini e delle clementine che ha fatto, di questo consorzio, una sorta di feudo costituito da un modus operandi tipico di chi gestisce e amministra un cespite che appartiene alla sua proprietà privata e non com’è in realtà nel caso dell’Asi di Caserta, alla res publica. Ce lo siamo chiesto e siamo arrivati alla conclusione che, no, non si può inserire questo caso dentro al costume insediato, al more solito dei rapporti tra la magna pars delle aziende insediate nelle cosiddette aree industriali e la governance Asi. Non è che dobbiamo stare qui a sgranare il rosario della forza, del prestigio, dell’impatto universale di uno dei brand più noti e più importanti del mondo.

Ma ci appare difficile che Coca Cola, azienda che riuscì nel 1996 , mettendo una montagna di dollari sulle scrivanie del Cio o comitato olimpico internazionale che dir si voglia, far saltare l’attribuzione ad Atene delle Olimpiadi del centenario, portandosele davanti al portone di casa, cioè in quell’Atlanta del profondo sud in cui tutto nacque. Per cui, noi siamo certi che con il suo stabilimento di produzione, imbottigliamento e distribuzione di Marcianise, possa essersi comportata con l’Asi come l’ultimo degli imprenditorucoli di questa terra, degno rappresentante di una filiera sistemica in cui il diritto viene costantemente confuso con il favore, come cantava magnificamente Francesco De Gregori nella sua famosa canzone “Adelante”, in cui il diritto è solo involucro, paratia a protezione di un meccanismo ormai strutturatissimo in cui la regola è fondata sulla convergenza delle modalità finalizzate volontariamente ad aggirare le leggi e le norme, cioè le grandi strutture del diritto. Risulta difficile che la Coca Cola da Atlanta a Marcianise possa intraprendere un percorso di compromissione, anche solamente dialettica, rispetto ad una procedura riguardante il suo status di stabilimento insediato all’interno di una delle aree Asi della provincia di Caserta.

Da noi arrivano tantissime segnalazioni, denunce di aziende che si sentono maltrattate, addirittura vessate dagli uffici del Consorzio intercomunale, presieduto da Raffaela Pignetti. Le mandano a noi perchè hanno individuato in questo giornale e in chi lo dirige, gente che non teme i potenti, non ha paura di fronte a chi ha fatto i soldi in un certo modo e al cospetto di chi utilizza addirittura i soldi dei cittadini, caso unico in Italia, perchè, al di là delle simpatie o antipatie personali, al di là dei vasti contenziosi giudiziari che hanno rappresentato e rappresentano uno scontro quasi quotidiano tra noi e l’Asi, la presidente Pignetti ha obiettivamente, oggettivamente, evidentemente, inoppugnabilmente utilizzato più di 60mila euro, gli ultimi 2.500 di recente per un’udienza in camera di consiglio al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per finanziare querele e citazioni in sede civile, ai danni nostri e ai danni del sottoscritto, creando un fatto senza precedenti che noi ancora oggi guardiamo tra l’attonito e il divertito.

Noi però queste segnalazioni, queste denunce non le pubblichiamo. Ma non perchè non posseggano una validità intrinseca ed estrinsecabile, non perchè non siano in grado di suscitare l’interesse del lettore, non perchè non siano rivelatrici su come funzionino le cose in un consorzio letteralmente dominato da questo bizzarro imprenditore di Frattamaggiore che di nome fa Ferdinando Canciello, divenuto ricchissimo negli ultimo 10-15 anni, proprio grazie a tutto ciò che gli è stato consentito di fare in un consorzio che si può chiamare in due modi, ma non nel modo ortodosso, ordinario, statutario. Da tempo, infatti, l’Asi ha cessato di essere consorzio intercomunale per le aree di sviluppo industriale per diventare, sempre con l’acronimo Asi, consorzio per le aree di sviluppo immobiliare. Anche se, a un certo punto della storia, pure questo nome si sarebbe potuto accantonare, riconfigurando e sfigurando l’Asi di Caserta con il suo nuovo brand, quello autentico, quello che riproduce la plastica fotografia dello stato dei luoghi: benvenuti nel grande luna park della elusione e della strafottenza organizzate nei confronti del diritto e delle norme.

Si chiama Marican e per i visitatori è previsto un giro gratis nella Ferrari di don Ferdinando, il quale ultimamente, in linea con la Pignetti, cioè con la persona che opera in simbiosi con lui e con la sua famiglia, ci ha citati in giudizio, bontà sua, chiedendoci la cifra di 4 milioni di euro, che noi ci siamo offerti di scontare, ripulendo ogni sera con il proverbiale panno di daino, il potente parco macchine che, oltre alla citata Ferrari, contiene anche una Bentley ed altre robine assimilabili.

In un contesto definito in questo modo, è chiaro che una richiesta lineare, stabilita e definita con le modalità della piena ortodossia normativa e della piena ortodossia procedurale, strada obbligatoria, questa, che un marchio storico e universale come Coca Cola deve giocoforza percorrere, vada in contrasto cosmico con la mentalità di quegli uffici, con i Santonastaso e tutti gli altri dirigenti e impiegati che dettano legge da decenni con il solo CasertaCe a tentare di svolgere una funzione di controllo sulla quale purtroppo anche gli organismi istituzionali deputati a farlo hanno accusato più di una distrazione, con la Pignetti stessa sempre coadiuvata ed accompagnata dalla fedelissima De Angelis.

Ma De Luca, cioè il governatore della Campania, al di là delle simpatie che il figlio Piero ha nei confronti dei Canciello, al di là di tutti gli strani maneggi che hanno portato alla individuazione delle cosiddette zone Zes, zone economico speciali, dove le imprese hanno la possibilità di usufruire di importanti sconti fiscali, al di là del recente interesse mostrato dai Canciello a compiere investimenti nella zona di Salerno, cioè nel regno dei De Luca ma soprattutto a questo punto di Piero De Luca, dicevamo, al di là di tutto ciò, un governatore della Campania, un assessore al ramo, un parlamentare, per l’appunto il figlio di…., eletto in provincia di Caserta ma attivo ovviamente soprattutto a Salerno, possono sputtanarsi di fronte allo sconcerto che una grande multinazionale, ripetiamo, tra le due o tre più importanti aziende dell’universo conosciuto, prova di fronte alle manovre dilatorie, agli ostacoli burocratici, ai mezzucci mediocri quando offensivi, artatamente posti? Che figura ci fa la Regione Campania che per legge deve controllare, l’attività delle Asi e che ancora oggi consente a quella di Caserta, di far rimanere in carica una assemblea che lì si chiama consiglio generale, aggiustata con atti illegali e non legittimata, aggiungiamo pure, parimenti agli altri organismi, cioè al comitato direttivo e al presidente, in quanto non più titolare dei requisiti attraverso i quali può esercitare la sua potestà, così come abbiamo spiegato nel dettaglio in almeno 10 articoli pubblicati fino ad un paio di mesi fa?

Però, pare che il rapporto tra Piero De Luca e i Canciello, tra Piero De Luca e l’attuale presidente dell’Asi valgano di più dell’immagine che una Regione, intesa come istituzione di governo del territorio, definisce al cospetto di un’azienda, la Coca Cola, che non ha costruito un euro, un solo euro, un dollaro, un solo dollaro dei suoi fatturati fantasmagorici, grazie a rapporti contrattuali con un qualsiasi soggetto della pubblica amministrazione casertana, campana, italiana, europea, mondiale, intersiderale, dovendo tutto ciò che è stata, è e sarà, alle scelte libere di miliardi di persone, di miliardi di consumatori che sono andate al bar o al supermercato e gradendola, comprano e consumano ogni giorno miliardi di ettolitri di Coca Cola di tipo tradizionale o nelle vendutissime versioni zero o light.

Ecco il vero volto della Regione Campania al di la degli sproloqui del suo governatore. Queste sono le figure di merda che noi facciamo a livello nazionale ed internazionale. Poi quando ci dicono che siamo terra di truffatori, terra di camorristi, terra di corrotti, non ci lamentiamo. Per cui ,Vincenzo De Luca può rivendicare con tutte le balle possibili ed immaginabili, la dignità e l’autorevolezza di un territorio, ma fino a quando non vi avrà sradicato situazioni come quelle createsi nell’Asi in questi anni, fino a quando non avrà commissariato, da autorità, come la legge gli consente di fare, questo ente, le sue saranno e resteranno solo chiacchiere di fronte ad una modalità materiale di governo che è quella degli anni più stinti, più avariati della cosiddetta prima repubblica.